La influencia de los tuits de Trump en la autonomía de la Fed

Las críticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, abogando por agresivos recortes de la tasa de interés ya están comprometiendo el actuar de los mercados.

El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, use persistentemente su cuenta de Twitter para opinar –y criticar- sobre distintos temas, no es un misterio para nadie. Sin embargo, sus constantes ataques en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las decisiones monetarias que ha tomado, han tenido efectos sin precedentes en las expectativas de los mercados.

Precisamente esa reacción fue la que despertó el interés de tres investigadores del National Bureau of Economic Research que en el estudio "Amenazas para la independencia del banco central: Identificación de alta frecuencia con Twitter", muestran con evidencia la respuesta del mundo financiero ante alguna crítica de Trump a través de la red social.

Mediante la recopilación de comentarios -generalmente apuntando al recorte de la tasa de interés-, los académicos pudieron identificar que "existe una pequeña ventana de tiempo cerca de la hora de cada tuit (donde) el efecto promedio de estos sobre las tasas esperadas de los fondos federales es significativamente fuerte y negativo, con un efecto acumulativo de alrededor de 10 puntos base negativos", detalla el documento.

El Ph.D. en Economía de la Universidad de Princeton, profesor asociado en la Universidad de Duke y coautor del documento, Francesco Bianchi, -quien realizó la investigación junto a los académicos Thilo Kind y Howard Kung, ambos del London Business School-, en conversación con DF, explicó que a pesar de que antes la Fed estaba sujeta a presiones políticas, las críticas no eran "tan abiertas y contundentes" como ahora. Además, el hecho de que el mandatario haga sus críticas a través de redes sociales les dio "una oportunidad única de comprobar cuándo se revela exactamente la información y cómo reaccionan los mercados".

Blanco fijo

Con comentarios como "nuestro problema no es China (por la guerra comercial en curso), nuestro problema es la Fed", el timonel de la Casa Blanca ha apuntado sus dardos específicamente hacia el recorte de tasas, sobre todo por la baja de los tipos en varios países para estimular la economía.

Bianchi aseguró que los mercados ya perciben que el organismo no es totalmente independiente, argumentando que "en promedio, un tuit del presidente Trump exigiendo tasas de interés más bajas es seguido por una disminución en las expectativas del mercado sobre las tasas futuras. En otras palabras, el mercado cree que existe la posibilidad de que el banco central siga la sugerencia del presidente".

Eso sí, al ser consultado sobre si la independencia de la Fed está efectivamente en peligro, respondió que "no todavía" aludiendo a que "aún hay un alto nivel de confianza en la Fed, pero la constante presión por parte del presidente parece que le está pasando la cuenta a esa confianza".

El profesor de finanzas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Gonzalo Arriaza, fue más tajante. El docente argumentó que EEUU se caracteriza por el buen funcionamiento de sus instituciones y la calidad de quienes toman decisiones económicas, y manifestó que "la presión que pudiesen generar los cambios en las expectativas de los agentes de mercado sobre la Fed podría desaparecer si los mismos agentes actualizan sus creencias respecto de su actuar ".

Hasta ahora, "Powell ha dejado en claro que no ve motivos para seguir bajando las tasas en un futuro cercano, aunque no descarta un cambio en dicha visión si la situación económica así lo amerita. De esta manera, entrega información relevante al mercado, anclando las expectativas y dejando entrever que las decisiones tomadas pasan por temas técnicos exclusivamente y no por presiones externas", dijo.

