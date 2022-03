La ola verde que barre América Latina promete una revolución de los recursos

Política

Gabriel Boric aspira a ser uno de los jefes de estado más verdes del mundo.

Cuando Gabriel Boric asuma el cargo el viernes a la edad de 36 años, se convertirá en el presidente más joven de Chile y el más izquierdista en medio siglo. También aspira a ser uno de los jefes de estado más verdes del mundo.

Boric está a la vanguardia de una nueva conciencia en América Latina sobre el cambio climático y su vínculo con la desigualdad, ya sea a través del acceso al agua limpia, la destrucción de la selva tropical, los derechos indígenas o la distribución de los beneficios de la minería.

En Colombia, Gustavo Petro es el favorito para la presidencia en una boleta de ambientalismo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se está moviendo para frenar la minería seis semanas después de asumir el cargo. Y en Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva parece serio acerca de abordar la quema del Amazonas mientras intenta derrocar a Jair Bolsonaro a finales de este año.

"El cambio climático, queridos compatriotas, no es un invento", dijo Boric en su discurso de aceptación la noche de las elecciones en diciembre. "No podemos mirar para otro lado cuando nuestros agricultores y campesinos, cuando localidades enteras se ven privadas de agua o cuando se destruyen ecosistemas únicos".

Para Boric, entre otros, el objetivo es hacer la transición a un nuevo modelo de desarrollo que dependa menos de la exportación de recursos naturales. Eso es potencialmente difícil de vender en un momento en que la invasión rusa de Ucrania está exponiendo cuán vital es la producción de América Latina para el mundo, y mientras los gobiernos disfrutan de los ingresos de los precios récord de las materias primas. Independientemente, si gana fuerza, el movimiento promete implicaciones de gran alcance para una región rica en recursos que produce gran parte de los alimentos del mundo, así como los componentes básicos de la economía global.

"¿Es una preocupación? Sí y no", dijo Nolan Peterson, presidente ejecutivo de World Copper Ltd., una empresa canadiense que tiene los proyectos de exploración Escalones y Cristal en Chile. Los cambios repentinos en la política gubernamental pueden complicar la vida de las empresas establecidas, pero Peterson lo ve como una nueva realidad con la que la industria debe lidiar. "No son solo los gobiernos los que están rechazando esto, son los inversores los que realmente quieren requisitos más estrictos en los permisos", dijo.

Políticamente, el surgimiento de una agenda consciente del clima se está fusionando con un giro a la izquierda en toda la región que recuerda a los primeros años del siglo XXI. Pero esta vez, en lugar de una repetición de la llamada marea rosa, América Latina parece estar en la cúspide de una ola verde.

Tomemos como ejemplo a Colombia, un importante exportador de petróleo, gas y carbón, donde Petro dice que los términos izquierda y derecha están obsoletos. Para él, la nueva línea divisoria está entre la "política de la vida" amigable con el clima y el tipo de modelos económicos que perpetúan la extracción de combustibles fósiles respaldados por lo que él llama la "política de la muerte".

Hace una generación, un bloque de gobiernos afines liderados por el difunto líder socialista venezolano, Hugo Chávez, prometió utilizar sus recursos naturales para poner fin a la desigualdad. Pero los ingresos se administraron mal, la corrupción se propagó y la pobreza se disparó tan pronto como se derrumbó un superciclo de productos básicos. El entorno no recibió mucha atención.

Ahora, sin embargo, la región se está secando y quemando como nunca antes, y crece la presión en el país y en el extranjero para establecer metas climáticas ambiciosas como requisito previo para abordar la pobreza. El resultado es una nueva ola de acción climática.

"Las fuerzas de izquierda del continente, los políticos más progresistas, están dando un paso importante en comparación con lo que vimos en el pasado al incorporar la agenda ambiental por el cambio climático", dijo Marcio Santilli, fundador de la Fundación Socioambiental. Instituto de São Paulo.