Líderes mundiales celebran la victoria de la dupla Biden-Harris

Política

Representantes de los gobiernos de Chile, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido ya han felicitado al nuevo presidente, quien asumirá junto a la primera vicepresidenta en la historia de EEUU.

La victoria de Joe Biden y Kamala Harris por sobre Donald Trump y Mike Pence está generando masivas celebraciones en Estados Unidos, pero las reacciones trascienden las fronteras de la principal economía del mundo.

Presidentes, primeros ministros, titulares de Relaciones Exteriores y exautoridades de todo el mundo han usado sus redes sociales para felicitar al nuevo mandatario y a su compañera de fórmula, muchos de ellos manifestando sus ganas de trabajar en conjunto.

Una de las primeras reacciones llegó desde su vecina Canadá, ya que el primer ministro, Justin Trudeau, escribió en su cuenta de Twitter: "Felicidades, @Joe Biden y @KamalaHarris. Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Realmente tengo muchas ganas de trabajar juntos y aprovechar eso con ustedes dos".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

El presidente Sebastián Piñera también se sumó a los reconocimientos, y en través de su cuenta personal escribió: "Felicitaciones @JoeBiden, próximo Presidente de Estados Unidos y a @KamalaHarris, por su triunfo en las elecciones. Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente".

Felicitaciones @JoeBiden, próximo Presidente de Estados Unidos y a @KamalaHarris, por su triunfo en las elecciones. Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) November 7, 2020

Al otro lado del atlántico también se reconoció la victoria rápidamente. La Ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González, publicó en la misma red social: "Participación ciudadana récord, instituciones fuertes y un Presidente electo @JoeBiden con una Vice-Presidencia que por primera vez ocupará una mujer @KamalaHarris trabajaremos juntos".

Participación ciudadana récord, instituciones fuertes y un Presidente electo @JoeBiden con una Vice-Presidencia que por primera vez ocupará una mujer @KamalaHarris 🇪🇸🤝🇺🇸 trabajaremos juntos — Arancha González (@AranchaGlezLaya) November 7, 2020

También en la eurozona, Emmanuel Macron no tardó en manifestarse. El presidente de Francia indicó que "los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicidades @Joe Biden y @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales. ¡Vamos a trabajar juntos!".

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se sumó a las reacciones escribiendo: "Felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de EEUU y a Kamala Harris por su logro histórico. EEUU es nuestro aliado más importante y espero trabajar de cerca en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad".

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, reconoció la victoria. "Es bueno que finalmente haya cifras claras. Esperamos trabajar con el próximo gobierno de EEUU. Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un Nuevo Acuerdo", planteó.

Desde Irlanda, el primer ministro Micheál Martin también se manifestó favorable a los resultados. "Quiero felicitar al nuevo presidente electo de EEUU. Joe Biden ha sido un verdadero amigo de esta nación durante toda su vida y espero trabajar con él en los próximos años. ¡También espero poder darle la bienvenida a casa cuando las circunstancias lo permitan!", señaló.

En América Latina las celebraciones tampoco tardaron en llegar. "Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", escribió el presidente argentino, Alberto Fernández, quien acompañó su tweet con una foto de la nueva dupla que gobernará EEUU.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó a la dupla Biden y Harris, agregando que "esperamos continuar trabajando en estrecha colaboración con EEUU en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad en el Hemisferio".

Incluso en África la victoria de Biden generó repercusiones. El presidente de de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, posteó en su cuenta: "En nombre de todos los zimbabuenses, una enorme felicitación al presidente electo @Joe Biden en su victoria electoral. Zimbabwe le desea el mayor de los éxitos en la conducción del pueblo estadounidense. Espero trabajar con usted para aumentar la cooperación entre nuestras dos naciones".

EEUU celebra en grande

Una felicitación política pero también personal realizó el expresidente Barack Obama, quien en una declaración escribió que "no podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y nuestra próxima primera dama, Jill Biden. Tampoco podría estar más orgulloso de felicitar a Kamala Harris y Doug Emholff por la revolucionaria elección de Kamala como nuestra próxima vicepresidenta".

Asimismo, el exmandatario afirmó que "somos afortunados de que Joe tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta de esa manera. Porque cuando entre en la Casa Blanca en enero, se enfrentará a una serie de cambios extraordinarios que ningún presidente entrante ha experimentado: una pandemia furiosa, una economía y un sistema de justicia desiguales, una democracia en riesgo y un clima en peligro".

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Dentro del país, los principales políticos también celebran la victoria de Biden. Una de las primeras en manifestar su alegría fue la excandidata presidencial, que en 2016 fue derrotada por Trump, Hilary Clinton, quien declaró que "Los votantes han hablado y han elegido a @Joe Biden y @KamalaHarris para ser nuestro próximo presidente y vicepresidenta".

En la misma publicación, señaló que lo ocurrido "es un boleto que hace historia, un repudio a Trump y una nueva página para Estados Unidos. Gracias a todos los que ayudaron a que esto sucediera. Adelante, juntos". Todo esto, Clinton lo acompañó con una foto de Biden y Harris, junto a un texto que dice "unidos".

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

Incluso, el republicano Jeb Bush -exgobernador de Florida, exprecandidato presidencial republicano e hijo y hermano de los expresidentes que llevan su apellido- reconoció el triunfo. "Felicitaciones al presidente electo Biden. He rezado por nuestro presidente la mayor parte de mi vida adulta. Estaré orando por ti y tu éxito. Ahora es el momento de curar heridas profundas. Muchos cuentan contigo para liderar el camino", publicó en su Twitter.