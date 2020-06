Política

Afirmó que el proceso se llevará a cabo “si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución”, gestión que podrá comenzar el 10 de enero de ese año.

En medio de un acto con motivo de la celebración del aniversario número 199 de la Batalla de Carabobo y del Día del Ejército Bolivariano, el líder venezolano, Nicolás Maduro sorprendió al anunciar su disponibilidad para someterse a un referéndum.

"En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para que aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo", afirmó el mandatario.

En el mismo discurso, Maduro aseguró que "si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas, no será el gobierno de EEUU".

Así, el gobernante reforzó su punto al afirmar que "en Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto, más nadie", destacando en particular que "no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas".

Adicionalmente, destacó que el país debe "canalizar todas las energías" hacia caminos "democráticos, pacíficos, electorales, y que sea lo que el pueblo quiera".

Maduro también recordó que este año se celebrará la elección de una nueva asamblea nacional "para salir de esta tragedia", que aseguró en que la "convirtieron Ramos Allup, Julio Borges y Juan Guaidó".

"Vendrán los años 2021, donde iremos a votar otra vez, para renovar gobernadores y gobernadoras, donde iremos a votar nuevamente en los 335 municipios para elegir a los alcaldes y las alcaldesas", indicó.