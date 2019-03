Marcelo Drago es elegido vicepresidente de grupo de expertos en Integridad y Anticorrupción de la OECD

Política

Junto con expertos y representantes de cerca de 200 países, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, inició esta semana su participación en una de las citas más importantes a nivel mundial en materia de anti corrupción e integridad organizadas en el marco de la semana de la Integridad por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su sede de París, lugar donde hoy fue electo como Vicepresidente del grupo de expertos en Integridad y Anticorrupción, SPIO, según informó la propia misión chilena de la Organización vía redes sociales (@ChileOECD).

En el contexto de la sesión de trabajo del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública (SPIO en sus siglas en inglés), conformado por las máximas autoridades públicas en Integridad y Anticorrupción del mundo, Chile, representado por el Consejo para la Transparencia, integrará la mesa directiva, y su presidente, Marcelo Drago, ejercerá como Vicepresidente.

En la instancia fueron nombramos también como integrantes de la mesa Noruega, Suiza y Alemania. Estos últimos dos países compartirán la presidencia del SPIO. Este grupo de trabajo participa en el diseño de políticas públicas y presta una especial atención a temas emergentes relacionados con los riesgos que se producen entre los sectores público y privado, como por ejemplo conflictos de interés, financiamiento e influencias en la toma de decisiones públicas, así como también en mecanismos de integridad y rendición de cuentas.

"Esto es un reconocimiento a la labor del Consejo y al sistema de transparencia chileno. Tenemos un sistema y una institución de clase mundial, que hoy es valorado por los países de la OCDE y pone a Chile como modelo exitoso y exportable, un referente a nivel global", afirmó el titular del CPLT.

Drago apuntó que este tipo de trabajo adquiere relevancia en un contexto global de crisis de confianza, en particular en América Latina, con casos de corrupción que requieren de herramientas de integridad y estrategias para el fortalecimiento de la democracia. Comentó sobre el particular "que los casos de corrupción han hecho fracasar a los sistemas democráticos. No debido a golpes militares ni debido a guerras civiles. Se trata de esquemas de corrupción, muchos de ellos atravesando las fronteras de nuestros países".

En el discurso de agradecimiento por su nominación, el titular del CPLT destacó también el rol que desempeñará en la mesa directiva con la mirada de los países de Latinoamérica y subrayó el poder de la transparencia.

"Permite la supervisión no sólo para un grupo de agencias a cargo del control, sino también facilita la tarea para los ciudadanos, la prensa, la sociedad civil y a otros funcionarios", dijo Drago.

Asimismo, subrayó los avances de nuestro país en la materia afirmando que: "Chile ha hecho particulares esfuerzos para desarrollar un Sistema de integridad basado en instituciones similares y dificultades compartidas en América Latina", por lo que se espera que la visión de nuestro país enriquezca el debate.

Drago destacó también la posibilidad de "traer a esta mesa (de expertos) temas de transparencia y acceso a la información pública como herramientas que promueven la integridad y permiten luchar contra la corrupción". "Estos son los principales deberes de mi institución en Chile", finalizó.

A partir de este 21 de marzo, se inicia el Foro Global de Integridad, instancia en la que el Consejo para la Transparencia intervendrá en el debate de los países OCDE. En esta versión 2019, el foco es el análisis de los riesgos y oportunidades del uso de la tecnología en iniciativas anti-corrupción e integridad. Asimismo, se abordarán temáticas como nuevas percepciones respeto del comercio, competencia, entre otras.