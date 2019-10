Matriz de Google aumenta casi 9% sus ganancias al tercer trimestre de este año

Política

La multinacional estadounidense Alphabet, matriz de Google, anunció este lunes unos beneficios de US$ 23.672 millones entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 8,65 % con respecto al mismo período del año anterior.

La firma con sede en Mountain View (California, EEUU) ingresó durante los primeros nueve meses del año US$ 115.782 millones, un 18,7 % más que los US$ 97.543 millones facturados entre enero y septiembre de 2018, y sus accionistas se vieron compensados con US$ 34,12 por título, frente a los US$ 31,34 de hace un año.

Este mismo lunes y solo unas horas antes de que Alphabet presentara sus cuentas, medios de EEUU publicaron que la compañía había hecho una oferta para adquirir el fabricante de tecnología para el deporte y la salud Fitbit, uno de los mayores actores del sector.