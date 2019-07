Multimillonario entra a la carrera presidencial demócrata para desafiar a Trump

Política

Se une a más de dos docenas de aspirantes del partido y ha sido el promotor de que se abra un juicio político en contra del presidente republicano.

El multimillonario de California Tom Steyer (de 62 años), un alto donante demócrata y exdirector de un fondo de cobertura, formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, uniéndose a más de dos docenas de aspirantes del Partido Demócrata que buscan desafiar el próximo año a Donald Trump.

En enero, Steyer dijo que no se lanzaría a la carrera. Pero hoy, en un video, dio marcha atrás a esa decisión y dijo que postulará para eliminar la influencia del dinero corporativo de la política estadounidense.

"Creo que lo que la gente siente es que el sistema los ha abandonado", dijo. "Creo que la gente cree que las corporaciones han comprado la democracia, que los políticos no se preocupan por ellos ni los respetan, no los ponen en primer lugar, no están trabajando para ellos, y que en realidad están trabajando para las personas que han manipulado el sistema".

Steyer, que cuenta con una fortuna de US$ 1.600 millones, firmó el Compromiso de Donación de Warren Buffett, prometiendo regalar al menos la mitad de su dinero a obras de caridad. Es el fundador de dos organizaciones políticas: NextGen America, un comité de acción política progresista, y Need To Impeach, que busca iniciar un proceso de juicio político contra Trump.

El multimillonario empresario ingresa a la carrera por la Casa Blanca, un día después de que el congresista de California, Eric Swalwell, abandonara sus intenciones de presentarse.