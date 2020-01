La Cámara de Representantes de Estados Unidos -liderada por los demócratas- votará este miércoles para enviar los artículos de juicio político contra Donald Trump al Senado para un juicio que se espera comience a principios de la próxima semana, pero el presidente aún no ha establecido su estrategia de defensa ni el equipo que lo representará.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre aspectos clave del juicio al Senado, incluido cuánto tiempo debe durar y si habrá testigos. Todavía está considerando hacer adiciones a su equipo de defensa, que será dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y su abogado personal, Jay Sekulow, según personas familiarizadas con el asunto.

El proceso está a punto de comenzar a moverse rápidamente. Ayer, la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que este miércoles se realizará una votación para nombrar a los legisladores que presentarán el caso de juicio político y transmitirán formalmente los artículos al Senado. Los republicanos en el Senado dijeron que esperan que los argumentos puedan comenzar el 21 de enero.

El domingo, Trump sugirió en un tuit que preferiría un desestimación rápida de los dos artículos en lugar de un juicio completo que otorgaría "credibilidad" a los cargos en su contra.

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree!