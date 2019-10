Piñera conversa con Financial Times: "Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo"

Política

Decidido a preservar la reputación de su país como un faro de estabilidad y buena gestión económica en un continente no famoso por ninguno de ellos, el multimillonario presidente de Chile, Sebastián Piñera, se define como un comprometido activista contra el populismo. Su lucha es cada vez más solitaria.

Las dos economías más grandes de América Latina, Brasil y México, están gobernadas por populistas de derecha y de izquierda, respectivamente; el país vecino, Argentina, parece expulsar al cercano aliado de Piñera, Mauricio Macri, y regresar al peronismo en las elecciones a fines de este mes; y los presidentes pro reforma en Perú y Ecuador luchan por sus vidas políticas.

Pero Piñera no se doblegó, invocando el mito clásico en su lucha contra los demagogos. "Ulises se ató al mástil de un barco y se puso trozos de cera en las orejas para evitar caer en la trampa... la sirena llama", dijo el líder de 69 años de pelo plateado a Financial Times durante una conversación en el palacio presidencial de Santiago. "Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo, en la demagogia".

Visión país

Su visión para Chile es ambiciosa y amplia: impulsar el crecimiento después de cuatro años mediocres bajo su predecesora socialista Michelle Bachelet mediante la construcción de los pilares de una economía del conocimiento. Esto significa mejorar la calidad de la educación, aumentar la inversión en ciencia y tecnología, elevar el nivel de las instituciones y modernizar el Estado.

La meta más amplia es lograr un objetivo que ha eludido la mayoría de los países de ingresos medios del mundo: convertirse en una nación desarrollada, con un producto interno bruto per cápita casi un 50% más alto que el nivel de 2018 de Chile.

Sentado con camisa en una mesa circular en su oficina, y agitando hojas impresas de datos económicos, Piñera señala que las tasas de crecimiento de Bachelet promediaron solo un 1,7%. "Hoy estamos en 3,25, el doble, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar la tasa de 5% o 6%", admite.

Ahora a los 18 meses de su segundo mandato (no consecutivo) como presidente, uno de los mayores obstáculos de Piñera es su falta de una mayoría en el Congreso. Las reformas tributaria, de pensiones y laboral del gobierno se han estancado durante meses a medida que los legisladores hostiles intentan enmendarlas. Las tácticas del presidente han sido negociar y hacer concesiones donde sea necesario. Algunos banqueros e inversores en Santiago sienten que puede haber dado demasiado terreno.

Piñera, quien hizo su fortuna introduciendo tarjetas de crédito en Chile en la década de 1980, aleja la preocupación y recuerda las palabras atribuidas a Winston Churchill de que un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. "Nosotros en el gobierno somos muy optimistas", agrega con una sonrisa.

Chile anfitrión

El presidente también espera elevar el perfil diplomático tradicionalmente bajo de Chile: será el anfitrión de la cumbre APEC, de las potencias económicas de Asia y el Pacífico, el próximo mes y quiere defender los mercados abiertos e intentar poner fin a la guerra comercial "absurda" entre Estados Unidos y China .

Donald Trump, que se saltó la cumbre del foro del año pasado en Papua Nueva Guinea, aún no ha confirmado su asistencia a Chile, pero Piñera tiene la esperanza de que el presidente de EEUU se presente. "Una cosa es que no haya confirmado, otra es que no ha venido", explica.

En diciembre, Chile organizará otra gran reunión internacional, esta vez la conferencia climática de la ONU conocida como COP 25 (aseguró la reunión después de que el tempestuoso líder de derecha de Brasil Jair Bolsonaro se retirara) y Piñera ve que es una oportunidad para promocionar las credenciales ambientales de la nación.

Chile fue uno de los primeros países en comprometerse con la neutralidad de carbono para 2050 y Piñera espera que la cumbre de la ONU de este año vea "compromisos mucho más ambiciosos y verificables que los alcanzados (en la última conferencia) en París". Estos deberían incluir compromisos vinculantes para proteger los océanos y los bosques del mundo, así como la activación de mecanismos de mercado global para la protección del medio ambiente.

Espaldarazo a Macri

Más cerca de casa, Piñera simpatiza con la difícil situación electoral de su vecino, Mauricio Macri, quien, según las encuestas, perderá su candidatura a la reelección en Argentina por un amplio margen el 27 de octubre.

"Macri es un buen tipo", insiste. "He sido muy buen amigo de él durante muchos años", desestimando la sugerencia de un asistente de que este comentario no debe citarse.

Pero se apresura a señalar las marcadas diferencias entre la economía de Chile, que siempre tiene un buen desempeño, y su vecino argentino enfermizo, así como la región generalmente poco saludable de la que forman parte.

"Mire a América Latina", dijo Piñera. "Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil están estancados, Perú y Ecuador en una profunda crisis política y en este contexto, Chile parece un oasis porque tenemos una democracia estable, la economía está creciendo, estamos creando empleos, estamos mejorando los salarios y estamos manteniendo el equilibrio macroeconómico... ¿Es fácil? No, no lo es. Pero vale la pena luchar por eso ".