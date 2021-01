Protestas pro-Trump obligan a evacuar el Capitolio y suspender sesión del Congreso que ratificaría a Biden como presidente

Pese a que durante la semana el presidente Donald Trump y sus partidarios habían anunciado mediante redes sociales que marcharían este miércoles hasta la Casa Blanca, para evitar que Joe Biden fuera ratificado como presidente de Estados Unidos, nadie imaginó la magnitud que alcanzarían las manifestaciones.

Cerca de las 14:15 hora de Washington, mientras los congresistas debatían dentro de las paredes del Capitolio, varios edificios del mismo tuvieron que ser evacuados de emergencia, luego de que manifestantes que protestaban contra la derrota del republicano rompieran las vallas de seguridad y entraran a las oficinas del Congreso, de acuerdo a lo que muestran los medios estadounidenses.

Frente a esto, la policía ordenó el cierre del Capitolio, lo que implicó suspender la sesión que celebraban los legisladores del Senado y la Cámara de Representantes. Además de los congresistas, el vicepresidente Mike Pence también fue retirado del Senado, órgano que estaba presidiendo al momento del ingreso.

Desde Delawere, el presidente electo, Joe Biden, criticó duramente las acciones de los manifestantes y de su antecesor, llamándole la atención directamente a este último. "Hago un llamado al presidente Trump para que salga a la televisión nacional ahora, para que cumpla su juramento y defienda la constitución y exija el fin de este asedio", reclamó.

El líder demócrata también lamentó que "en este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en los tiempos modernos", agregando: "Permítanme ser muy claro: las escenas de caos en el Capitolio no reflejan la verdadera América, no representan quiénes somos".

Minutos más tarde de la declaración de Biden, el presidente Trump difundió un video previamente grabado en su cuenta de Twitter, en el que, una vez más, le habló directamente a quienes se manifestaban a su favor.

Si bien mantuvo su discurso infundado de que la elección fue "robada", el mandatario le dijo a sus seguidores que era momento de "irse a casa ahora". Apelando directamente a sus emociones, Trump afirmó que "conozco tu dolor, sé que estás herido".

"Tuvimos una elección que nos fue robada, fue una elección arrolladora y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienes que ir a casa ahora, tenemos que tener paz", fue el mensaje entregado por quien seguirá liderando EEUU por 13 días.

Más temprano, antes de que comenzara la discusión en el Congreso, Trump realizó un discurso ante los manifestantes que se concentraron en su apoyo, pero luego de su irrupción en los edificios, el mandatario hizo un llamado a la calma a través de su cuenta de Twitter, pero sin pedirle a los manifestantes que abandonaran la sede del Legislativo.

"Por favor, apoye a nuestra policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Manténgase en paz!", escribió quien en dos semanas dejará la Casa Blanca en la red social.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!