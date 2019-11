¿Quién es Luis Lacalle Pou, el presidente electo de Uruguay?

Política

El futuro mandatario del Partido Nacional de centro derecha asume el 1° de marzo de 2020. Es abogado y ha sido parlamentario, senador y candidato a presidente frente a Tabare Vásquez en 2014.

En la historia reciente de Uruguay, el país había tenido dos presidentes hijos de presidentes. En el caso del primero hubo batallas épicas, batidas a duelo y el impulso de leyes que marcaron a fuego la historia del país. Más cerca en el tiempo, el otro fue proscripto, atravesó una crisis y tomó decisiones importantes para salir de ella. El tercero asume el 1º de marzo y no tiene tanta experiencia política como los otros dos. Pero se conocen algunas historias suyas, como una pelea en el Palacio Legislativo, su primer discurso tembloroso sobre un estrado y una postura actual sólida frente a sus contrincantes.

Pasó más de un siglo para que Uruguay tuviera tres presidentes hijos de presidentes. El primero fue José Batlle y Ordóñez. Hijo del general Lorenzo Battle —mandatario entre 1868 y 1872—, estuvo al frente del gobierno en dos períodos. La primera vez entre 1903 y 1907 y la segunda entre 1911 y 1915 .

El segundo caso fue el de Jorge Batlle Ibáñez, hijo de Luis Batlle Berres (presidente entre 1947 y 1951). En 1968 fue acusado de beneficiarse al haber accedido a información confidencial sobre una próxima devaluación del peso uruguayo.

Ahora le llegó el turno a Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Alberto Lacalle, presidente entre 1990 y 1995, y bisnieto de Luis Alberto de Herrera. Es abogado y político militante en el Partido Nacional (PN). Está casado con Lorena Ponce de León, con quien tienen tres hijos, tiene 46 años.

Recuerda que su primer discurso político realizado en la década de 1990 en Bella Unión fue corto y malo.

Entrevistado en el ciclo De Cerca, indicó que su padre no le había dicho que debería hacerlo. "Me arruinó el día", sostuvo. "Habló otro antes que era muy alto. El micrófono me había quedado muy arriba. Hablé y un loco del fondo me dice: 'No se escucha'. '¿Qué querés que haga si soy petiso', le dije", relató.

Su carrera parlamentaria comenzó en 1999, cuando fue elegido diputado. En 2007 durante una sesión parlamentaria se agarró a trompadas con legisladores frenteamplistas luego que Juan José Domínguez le dijera "oligarca puto".

Entre 2011 y 2012, presidió la Cámara de Representantes donde se destacó por establecer un acercamiento entre este órgano y los uruguayos. Implementó la trasmisión de las sesiones de la Cámara mediante un canal web de libre acceso y creó dos cuentas oficiales de Facebook y Twitter, para acercar la comunicación entre los uruguayos y sus legisladores mediante el uso de plataformas digitales.

Durante ese tiempo, realizó un ahorro para la Cámara de Diputados de 49 millones de pesos uruguayos (US$ 1.292.392), dinero que fue reintegrado por créditos no utilizados.

Permaneció en Diputados hasta 2014. En esa elección fue el candidato a presidente por el Partido Nacional y perdió con Tabaré Vázquez. Entonces, asumió como senador. Para esta campaña se preparó fuerte y resistió embates de sus contendientes. Respondió todas las preguntas, hasta las más íntimas. Reconoció haber consumido drogas y habló de todas las inyecciones que le dieron de niño por problemas de salud.

Uno de los momentos en que se mostró más enfático fue cuando en una entrevista televisiva le preguntaron por su padre y su conducta ética. "Puedo ser distinto a mi viejo en muchas cosas. Ahora en tema de moral y de ética la fruta cae cerca del árbol", dijo en el programa Santo y seña. "¿Sos como él?", le preguntó el periodista. "Sí y con mucho orgullo. Si hay alguna duda sobre la moral de Lacalle yo soy igual a mi viejo", remarcó.

El día de las elecciones, su padre admitió estar alejado de la vida política. "Son tiempos distintos. Una cosa es Luis Lacalle Pou, que tiene su propia vida, sus propias virtudes, su propio perfil, y otra cosa somos los que ya estamos afuera de la cancha", sostuvo.

Luis Lacalle Pou es el tercer presidente hijo de presidente. Las historias de los anteriores son conocidas y algunas hasta figuran en páginas de libros ya amarillentas por los años. La suya comienza a escribirse ahora.