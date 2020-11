Reino Unido eleva el nivel de amenaza terrorista a “severa” luego de ataque en Viena

Una fuerte conmoción están causando en Europa la serie de hechos violentos sufridos en Francia y el denominado "ataque terrorista" que dejó al menos cuatro fallecidos anoche en Viena, Austria.

Los sucesos están teniendo implicancias en las señales que envían los países a la comunidad internacional y en la percepción del riesgo, de hecho Reino Unido elevó esta tarde su nivel de amenaza terrorista de "sustancial" a "severa".

Así lo anunció la ministra del Interior, Priti Patel, quien a través de su cuenta de Twitter aclaró que la decisión del El Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo "es una medida de precaución y no se basa en ninguna amenaza específica".

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee