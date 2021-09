Socialdemócratas alemanes aventajan a conservadores en la elección para decidir al sucesor de Merkel

Política

Se proyectan largas conversaciones entre las coaliciones para formar Gobierno, las que se espera lleguen a puerto antes de Navidad.

Los partido socialdemócrata de centro izquierda (SPD) gana por estrecho margen las elecciones del domingo en Alemania, según resultados proyectados, lo que los coloca en la primera posición para liderar un Ejecutivo por primera vez desde 2005 y poner fin a 16 años de gobierno encabezado por los conservadores bajo el mando de Angela Merkel.

El SPD va camino de conseguir el 26% de los votos, por delante del 24,5% de la alianza conservadora de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y sus aliados de la Unión Socialcristiana (CSU) de Merkel, de acuerdo a las proyecciones de la cadena ARD, pero ambas agrupaciones creían que podrán liderar el próximo gobierno.

El resultado ajustado, que vio al bloque conservador caer a mínimos de posguerra para una elección federal, significa que se vienen largas conversaciones de coalición antes de que un nuevo Gobierno asuma el cargo, probablemente involucrando a los Verdes y al Partido Democrático Libre (FDP).

"Esta será una larga noche electoral, eso es seguro", dijo el candidato a canciller de los socialdemócratas, Olaf Scholz, a sus partidarios jubilosos. "Pero también es cierto que muchos pusieron su cruz por el SPD porque quieren que el próximo canciller de Alemania se llame Olaf Scholz", añadió.

Scholz, de 63 años, se convertiría en el cuarto canciller del SPD de la posguerra después de Willy Brandt, Helmut Schmidt y Gerhard Schroeder. Ministro de Finanzas en la incómoda "gran coalición" gobernante de Merkel, es un exalcalde de Hamburgo, donde nacieron Merkel y Schmidt.

El principal rival de Scholz, el candidato conservador a canciller Armin Laschet, dijo que la elección fue una carrera "cabeza a cabeza" y señaló que los conservadores aún no estaban dispuestos a conceder una derrota.

"No tenemos un resultado final claro, no hay cifras determinadas... Haremos todo lo posible para formar un gobierno liderado por los conservadores, porque Alemania necesita una coalición orientada al futuro que modernice nuestro país", dijo Laschet, de 60 años, a sus moderados partidarios.

La atención se desplazará ahora a las discusiones informales que antecederán a negociaciones de coalición más formales, que podrían llevar meses, dejando a Merkel a cargo en un rol provisional.

"Todo esto se tratará de lograr acuerdos entre múltiples actores, y varias opciones parecen posibles", dijo Carsten Nickel de la consultora de riesgo político Teneo. "Las conversaciones podrían llevar algún tiempo".

Acuerdo antes de Navidad

Scholz se mostró confiado en que el acuerdo de Gobierno se alcanzará "antes de navidad" y Laschet coincidió en ese horizonte temporal. Hasta entonces Merkel seguirá cumpliendo con las tareas de Gobierno, aunque ya desde este domingo deja de ser diputada.

Según el escrutinio de los comicios -que comenzó tras el cierre de los colegios electorales a las 18:00 horas locales (16:00 GMT)- el SPD lograba tres horas después un 26% de los votos, seguido del 24,5 % de la CDU/CSU, del 14,3 % de Los Verdes, el 11,5 % de los liberales del FDP y el 10,5 % de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD).

La Izquierda alcanzaba un 5 % de los sufragios, límite que les permite entrar en el Bundestag, pero peligrosamente en el margen y por eso sin clara influencia en la composición del nuevo Gobierno.

Desde este lunes comienza en Alemania un intenso proceso de negociación de coaliciones posibles, un tiempo que podrá demorarse meses dado el resultado de las elecciones, en el que la eventual caída de La Izquierda se traduciría en una opción menos, la del acuerdo entre ellos, el SPD y los Verdes.

En los comicios alemanes aparecen como clave en la negociación de la composición del Gobierno tanto los liberales como los Verdes, que mostraron su disposición a entrar en el juego de las conversaciones.

El líder del FDP, Christian Lidner, aludió a la "responsabilidad especial" que tiene su partido y dijo que está dispuesto a hacer una contribución para facilitar la formación del Gobierno, para lo cual hizo un claro guiño en dirección a los ecologistas.

Los resultados proyectados por ARD mostraron que el ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtendría el 10,9%, un resultado peor que hace cuatro años cuando irrumpió en el Parlamento nacional con el 12,6% de los votos. Todas las agrupaciones dominantes han descartado una coalición con AfD.

Liberales y verdes, interlocutores inevitables

Con sus porcentajes, todavía provisionales, liberales y Verdes aparecen tras estos comicios como interlocutores inevitables si se quiere llegar a una constelación que sea viable en Berlín.

"Tiene sentido que partidos diferentes hablen entre ellos", declaró por su parte Annalena Baerbock en dirección a los liberales en la ronda de líderes celebrada ante las cámaras tras el cierre de las urnas.

Y aseguró que ese Gobierno deberá contar con hacer de Alemania un país "climáticamente neutral" , pero Baerbock tuvo que reconocer que la ambición con la que comenzaron la campaña se ha encontrado con la realidad de que todavía existen dos grandes bloques con los que hay que contar.

Los Verdes llegan al final de la carrera electoral teniendo que aceptar que no pondrán a otra mujer al frente de la Cancillería, pero Baerbock quiso verse responsable de haber obligado a una "renovación" en el país al poner en primera línea de las prioridades de un futuro Gobierno la gestión y la solución de la emergencia climática.

La de Los Verdes fue no obstante una caída clara desde las cumbres a las que ascendieron en primavera, antes de que errores no forzados de su candidata contribuyeran al declive de sus expectativas, que no pudieron recuperar a pesar del impacto de las graves inundaciones de este verano en el oeste del país.

Opciones de coaliciones

Desde este lunes los partidos alemanes se libran a una intensa, y probablemente prolongada, negociación a varias bandas, en la que existen diferentes posibilidades.

Teóricamente todavía sería posible reeditar una Gran Coalición entre socialdemócratas y conservadores, que contaría con una mayoría suficiente; también funcionaría un acuerdo entre ambos más los liberales, así como un trío entre socialdemócratas, Verdes y liberales.

La opción "Jamaica" también tendría futuro, consistiría en un acuerdo entre conservadores, verdes y liberales, que ya se intentó alcanzar, sin éxito, tras los comicios generales de 2017.

