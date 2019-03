Theresa May juega su última carta y pide una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio

Política

"Es absolutamente esencial que estemos fuera de la UE antes de las elecciones europeas", ha dicho esta mañana Andrea Leadsom, líder de los Comunes, en una entrevista radiofónica. "Sería algo extraordinario para la gente que votó a favor del Brexit tener que elegir candidatos para esas elecciones".

En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May afirmó que, como jefa del Ejecutivo británico, no está dispuesta a prolongar más tiempo el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informa Efe. La solicitud para extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece el proceso de retirada de un país comunitario- más allá de la fecha original del 29 de marzo debe ser ahora aprobada por unanimidad por los otros 27 países de la UE.

Según informa Financial Times, Bruselas se opondría a la extensión al 30 de junio al creer que amenaza la integridad de la Unión Europea.

Una extensión breve permitirá a Reino Unido no participar en las elecciones europeas que se celebran a finales de mayo.

En la decisión de May han podido pesar también las declaraciones realizadas esta mañana por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha asegurado que la UE ya ha hecho mucho para facilitar que el Reino Unido pueda aprobar el acuerdo sobre el Brexit, por lo que ha descartado conceder garantías adicionales. "No habrá renegociaciones ni nuevas negociaciones ni garantías adicionales a las que ya se han dado", ha asegurado Juncker en declaraciones a la cadena de radio alemana Deutschlandfunk. "Nos hemos aproximado intensamente a Reino Unido. No puede haber más", ha insistido.

El problema de la decisión de Theresa May es que el temido "salto al vacío" al que se enfrentaba Reino Unido el 29 de marzo si no había un acuerdo con la UE sigue presente. Lo único que se hace ahora es retrasar la decisión tres meses, algo que los empresarios han considerado siempre insuficiente para poder estar preparados.

La semana pasada, el Parlamento británico aprobó pedir una extensión del artículo 50, pero la moción no especificaba de cuánto tiempo debía ser la prórroga.

May acudirá hoy al Parlamento para la sesión semanal de preguntas. La primera ministra aún confía en poder sacar adelante el acuerdo de salida de la UE que firmó con Bruselas, y que los Comunes han rechazado en dos ocasiones. Estaba previsto que los diputados votaran de nuevo este pacto esta semana, pero John Bercow, la máxima autoridad en los Comunes, anunció que si May no mostraba cambios considerables en ese acuerdo, no podía votarse por tercera vez.