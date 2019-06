Thomas Friedman, ganador de tres premios Pulitzer, y Donald Trump: "Tenemos un Presidente que no tiene vergüenza"

Política

El también columnista del The New York Times aseguró que el Presidente de Estados Unidos está "tratando de dividirnos" y atacando las dos bases de cualquier democracia: la verdad y la confianza.

El periodista estadounidense y ganador de tres premios Pulitzer, Thomas Friedman, presentó el lunes su último bestseller "Gracias por llegar tarde" en el Salón Fresno de la Universidad Católica ante más de 800 personas entre autoridades, académicos y empresarios. En su intervención abordó los efectos de las grandes transformaciones que vive el mundo debido al cambio climático, la globalización y los avances tecnológicos.

Sin embargo, tras su charla, el periodista norteamericano y columnista del The New York Times fue consultado por la gestión del Presidente de ese país, Donald Trump. Su análisis fue lapidario: "Estamos viviendo una situación actualmente que es tremendamente peligrosa. Tenemos un Presidente que no tiene vergüenza, tiene un partido político que no tiene base y tiene una red que no tiene integridad".

Estos tres elementos juntos, dijo, "es una amenaza tremendamente peligrosa para Estados Unidos". El escritor explicó que cuando no se tiene vergüenza, se puede decir "10 mil mentiras y ni preocuparse".

Su crítica la estampó en un ejemplo, señalando que ese preciso día de su charla Trump llamó a un boicot a AT&T, uno de los principales grupos de telecomunicaciones del país que es dueño de CNN. "Esto es realmente una locura y me temo que va a empeorar en vez de mejorar. El problema aquí no tiene que ver con impuestos altos o bajos, no tiene que ver con el comportamiento de la bolsa, es simplemente tiene que ver con las normas, valores esenciales, la institución es esencial en la que se basa nuestro país y están todas bajo amenaza producto de este hombre", sentenció.

Sobre una eventual reelección de Trump, indicó que desde el primer día ha hecho todo lo que está a su alcance para poder asegurar de que no sea reelegido. "Él es un riesgo fundamental para nuestro país y no va a dejar la presidencia. No va a dejar la presidencia ni de manera tranquila ni de manera callada. Nuestras elecciones el próximo año van a ser las elecciones más inusuales que vayan a haber en Estados Unidos. Y no me refiero a inusuales porque vayan a ser divertidas. Para nada", reflexionó.

Para Friedman, la democracia está pasando por una época mala y, frente a Trump y otros líderes mundiales de ese perfil, está siendo "puesta a prueba por estos mayoritarios" que no son dictadores, porque precisamente fueron elegidos. Por esto, "nosotros, la gente, somos los que tenemos que organizarnos y elegir a un presiente distinto. Si no lo hacemos, entonces qué pena por nosotros".

Incluso, fue más lejos y aseguró que Donald Trump está "tratando de dividirnos" y está atacando las dos bases de cualquier democracia: la verdad y la confianza. Líderes como Trump y otros que están gobernando, dijo, tienen el mismo manual: "Noticias falsas, escúchenme a mí solamente, créanme a mí y ténganle miedo a lo externo y distinto". Y advirtió: "Es por eso que, así como Estados Unidos nos llevó a este momento tan oscuro, nosotros la gente tenemos que sacar a Estados Unidos de esta situación tan oscura".