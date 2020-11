Trump autoriza a agencia federal para que inicie formalmente la transición presidencial de Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente recibió en la tarde de hoy lunes el visto bueno oficial de una agencia federal para comenzar su transición a la Casa Blanca, poco después de que Michigan lo certificara como el ganador en ese estado.

Con los rápidos desarrollos, los esfuerzos del presidente republicano Donald Trump para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre parecían estar llegando a su fin.

La Administración de Servicios Generales (GSA, sigla en inglés) de EEUU, una agencia independiente, informó a Biden que su transición hacia una toma de posesión el 20 de enero puede comenzar oficialmente.

En un tweet, Trump escribió que la administradora de la GSA, Emily Murphy, y su equipo deben "hacer lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo". El actual presidente, eso sí, no desiste de sus acusaciones de un supuesto fraude y anunció que "nuestro caso continúa con fuerza , seguiremos dando una buena lucha, y creo que prevaleceremos".

La medida de la GSA significa que el equipo de Biden ahora tendrá fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición durante los próximos dos meses. También allana el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban los informes periódicos de seguridad nacional que también recibe Trump.

Una declaración del equipo de Biden señaló que ahora comenzarán las reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta de Washington a la pandemia de coronavirus, junto con discusiones sobre cuestiones de seguridad nacional.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...