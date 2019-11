Trump considera "seriamente" testificar en su juicio político

Donald Trump dijo hoy que está "considerando seriamente" testificar en su propia investigación de juicio político, felicitando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por plantear la idea, en un tuit después de insultarla nuevamente y a los demócratas del Congreso por buscar su destitución.

Trump indicó que cree que su testimonio, posiblemente por escrito, sería una forma de resolver la investigación y hacer que el Congreso se concentre en los temas que le gustaría avanzar antes de su campaña de reelección de 2020, incluido un nuevo acuerdo comercial con los países de América del Norte (Umsca, su sigla en inglés) y precios de medicamentos.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!