Trump parte su campaña electoral prometiendo curar el cáncer, erradicar el SIDA y poner a un astronauta en Marte

Política

Florida es clave para las elecciones presidenciales de EEUU en 2020. Es el único de los cuatro estados más poblados del país cuyo resultado es impredecible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer su campaña a la reelección para los comicios que se celebrarán en noviembre de 2020, llamando a un "terremoto en las urnas" contra los demócratas.

"La única cosa que estos políticos van a entender es un terremoto en las urnas, lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer, y esta vez vamos a terminar el trabajo", dijo Trump ante unos 20.000 seguidores en un encuentro en Orlando (Florida).

"Me presento ante ustedes -añadió- para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos".

El mandatario no escatimó esfuerzos para promover su candidatura, con ambiciosas promesas que sorprendieron a muchos, como lograr la cura del cáncer y la erradicación del VIH.

"Vamos a avanzar con nuevas fronteras en la medicina. Encontraremos las curas para muchos , muchos problemas, muchas enfermedades, incluyendo el cáncer y otras, y nos estamos acercando todo el tiempo", aseguró Trump a sus partidarios reunidos en el primer evento de la campaña.

"Vamos a erradicar el SIDA de EEUU de una vez por todas, y estamos muy cerca. Vamos a sentar las bases para que austronautas estadounidenses lleguen a la superficie de Marte", agregó Trump, citado por Business Insider.

Nuevo eslogan

Aunque el anuncio oficial se hizo este martes, Trump trabaja para su reelección desde que llegó al poder, en enero de 2017, con una campaña con decenas de mítines a lo largo y ancho del país.

"A nuestros opositores demócratas radicales les mueve el odio y la rabia. Quieren destruirlos y quien destruir nuestro país tal y como lo conocemos. Inaceptable. Eso no va a suceder", afirmó Trump en su acto, según declaraciones reproducidas por Efe.

El presidente también oficializó que su eslogan de campaña será "Keep America Great" ("Mantengamos a EEUU grande"), como sucesor del popular "Make America Great Again" ("Hagamos a EEUU grande otra vez") de 2016.

El anuncio de este martes coincidió con el cuarto aniversario del lanzamiento de su candidatura, el 16 junio de 2015.

El acto dio oficialmente el pistoletazo de salida a la campaña de reelección de Trump, cuando faltan más de dieciséis meses para las elecciones de noviembre de 2020 y más de un año para que la oposición demócrata defina cuál de sus 24 precandidatos competirá finalmente contra el presidente.

Fondos de campaña

Al único demócrata que Trump mencionó este martes fue al exvicepresidente Joe Biden, favorito según las encuestas para ganar la contienda progresista.

La recaudación de fondos para la reelección de Trump comenzó hace casi dos años, cuando apenas llevaba cinco meses en la Casa Blanca.

En octubre pasado, Trump superó los US$ 100 millones recaudados para su reelección, una cifra que supera con creces los US$ 11 millones y los US$ 2,4 millones que sus predecesores Barack Obama y George W. Bush recolectaron, respectivamente, durante sus dos primeros años en el poder.