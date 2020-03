Trump declararía hoy emergencia nacional por coronavirus

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy realizará una conferencia de prensa para referirse a la situación del coronavirus.

"Hoy tendré una conferencia de prensa a las 3:00 p.m., La Casa Blanca. Tema: CoronaVirus!", indicó en la red social.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!