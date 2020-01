Trump dice que "todo está bien" tras el ataque iraní a dos bases estadounidenses

Irán disparó anoche misiles contra fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak en represalia por el ataque de aviones no tripulados estadounidenses contra un alto mando militar iraní cuyo asesinato la semana pasada avivó los temores de una nueva guerra en Oriente Próximo.

La televisión estatal iraní dijo que Irán había disparado 15 misiles contra objetivos estadounidenses en Irak en la madrugada de hoy. El ejército de EEUU dijo que al menos dos instalaciones iraquíes que albergan personal de la coalición que lidera el país norteamericano fueron atacadas aproximadamente a la 1:30 a.m. hora local. Según Irak, se dispararon 22 misiles.

Las autoridades iraníes dijeron que Teherán no quiere una guerra y que sus ataques "concluyeron" su respuesta al asesinato de Qassem Soleimani, un poderoso general cuyo entierro en Irán después de días de duelo se completó casi al mismo tiempo que los lanzamientos de misiles de Irán. La televisión estatal iraní mostraba a los asistentes al funeral celebrando el ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un mensaje en Twitter que se estaba realizando una evaluación de las víctimas y los daños de los ataques y que haría una declaración el miércoles por la mañana.

"¡Todo está bien!", dijo Trump, que en diciembre de 2018 visitó uno de los emplazamientos atacados en Irak, la base aérea Ain al-Asad. "Evaluación de víctimas y daños están desarrollándose. ¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, por lejos!", agregó y anunció que dará una declaración durante la mañana de hoy.

