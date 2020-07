Trump sugiere retrasar elecciones presidenciales de noviembre por posible “fraude” en los comicios

A menos de 100 días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente Donald Trump desató hoy una nueva polémica, esta vez cuestionando la legitimidad del proceso electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario sugirió que puede ser necesario que la principal economía del mundo retrase las elecciones presidenciales, con fecha para el 3 de noviembre, argumentando que la votación que se implementará por correo haría que los comicios fueran "los más imprecisos y fraudulentos de la historia".

"¿Será una gran vergüenza para Estados Unidos retrasar la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?", tuiteó esta mañana el jefe de Estado.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???