Ucrania cita a Rusia por la presencia de tropas en la frontera

Política

Putin quiere garantías por parte de Estados Unidos y la OTAN que incluyan el bloqueo de la entrada de Ucrania a la alianza militar atlántica.

El Gobierno ucraniano ha convocado a Rusia a una reunión ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en un plazo de 48 horas para abordar la presencia de tropas rusas en la frontera.

"Rusia no ha respondido a nuestra petición planteada conforme al Documento de Viena" de la OSCE, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, en referencia a la petición planteada el 11 de febrero al amparo del Capítulo III del Documento de Viena para la reducción del riesgo en la que pedían a Moscú "explicaciones detalladas sobre las actividades militares en áreas adyacentes al territorio de Ucrania y la Crimea bajo ocupación provisional".

El siguiente paso es la convocatoria de una reunión en un plazo de 48 horas para tratar el "refuerzo y reubicación a lo largo de nuestra frontera y en la bajo ocupación provisional", ha indicado Kuleba en un mensaje publicado en Twitter.

"Si Rusia habla en serio cuando plantea la indivisibilidad de la seguridad del espacio OSCE, debe cumplir con sus compromisos de transparencia militar para desescalar las tensiones y mejorar la seguridad para todos", ha añadido el diplomático ucraniano.

Rusia ha decidido no justificar su actividad militar por no considerarla "inusual" y por no dar pie "a poner en marcha un mecanismo para reducir el peligro militar bajo el Documento de Viena de 2011 sobre las medidas de fomento de la confianza y la seguridad", según recoge la agencia de noticias oficial rusa, Sputnik.

EEUU asegura que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento"

Estados Unidos dijo el domingo que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento" y crear un pretexto para un ataque, mientras el canciller alemán se preparaba para conversaciones esta semana con el presidente Vladimir Putin para tratar de aliviar la crisis.

Washington ha dicho que la puerta de la diplomacia sigue abierta, pero también que el ejército ruso, que tiene más de 100.000 soldados concentrados cerca de Ucrania, está preparado para actuar.

Moscú niega tales planes y ha calificado los comentarios de "histeria", pero de las conversaciones de alto nivel en los últimos días entre altos funcionarios rusos y occidentales aún no han avanzado en desactivar la crisis.

El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió a Rusia que reduzca la tensión en vísperas de su viaje, que le llevará a Kiev el lunes y a Moscú el martes. Un funcionario alemán dijo que Berlín no esperaba "resultados concretos", pero que la diplomacia era importante.

Scholz advirtió de que habrá sanciones si Moscú invade a la vecina Ucrania.

"No podemos predecir perfectamente el día, pero llevamos tiempo diciendo que estamos en la ventana y que se podría comenzar a ver una invasión -una acción militar importante- por parte de Rusia en Ucrania en cualquier momento", dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a CNN.

Sullivan dijo que Washington seguiría compartiendo información de inteligencia con el mundo para negar a Moscú la capacidad de montar un pretexto para un ataque.

Funcionarios estadounidenses dijeron que no podían confirmar los informes de que la inteligencia estadounidense indicaba que Rusia planeaba invadir el país el miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tiene previsto hablar con su par ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, el domingo, dijo a Putin en una conversación el sábado que Occidente respondería con decisión a cualquier invasión y que un ataque de este tipo perjudicaría y aislaría a Moscú.

Putin quiere garantías por parte de Estados Unidos y la OTAN que incluyan el bloqueo de la entrada de Ucrania a la alianza militar atlántica, la renuncia al despliegue de misiles cerca de las fronteras rusas y la reducción de la infraestructura militar de la OTAN en Europa a los niveles de 1997.

Washington considera que muchas de las propuestas no son viables, pero ha presionado al Kremlin para que las discuta conjuntamente con Washington y sus aliados europeos.

Vía diplomática

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la vía diplomática seguía abierta tras conversar el sábado con sus pares de Japón y Corea del Sur.

"La vía diplomática sigue abierta. La manera de que Moscú demuestre que quiere seguir esa vía es sencilla. Debe desescalar, en lugar de escalar", dijo Blinken tras sus reuniones, en el archipiélago estadounidense del Pacífico, Hawái.

En una conversación de una hora de duración el sábado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al de Rusia, Vladimir Putin, que Occidente respondería con decisión a cualquier invasión de Ucrania, añadiendo que además produciría un sufrimiento generalizado y aislaría a Moscú.

Ninguna de las partes dijo que haya habido algún avance.

El Kremlin informó que Putin le expresó a Biden que Washington no había tenido en cuenta las principales preocupaciones de Rusia y que no había recibido ninguna "respuesta sustancial" sobre asuntos clave de sus demandas de seguridad.

Washington ordenó el sábado a la mayor parte del personal de su embajada que abandone inmediatamente Ucrania ante la amenaza de una invasión.

Muchos de los aliados europeos de Washington y otros países también han reducido o evacuado al personal de sus misiones en Kiev y han instado a sus ciudadanos a abandonar o evitar viajar a Ucrania.

Retiro de tropas de EEUU

Alrededor de 150 soldados estadounidenses de la Guardia Nacional de Florida que están en Ucrania para ayudar a entrenar a las fuerzas ucranianas están abandonando el país cuando crece la amenaza de una invasión rusa, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la decisión se tomó después de que el Departamento de Estado ordenó la salida de parte del personal de la embajada estadounidense en Ucrania.

Los funcionarios dijeron que aún no estaba claro dónde se reubicaría a las tropas.

También te puede interesar: Las claves del conflicto entre Rusia y Occidente por Ucrania que amenaza a los mercados mundiales

Tampoco estaba claro qué ocurriría con el pequeño número de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en el país, dijo uno de los funcionarios. "La decisión se tomó por exceso de precaución", dijo el funcionario.

Australia, Nueva Zelanda, Alemania y Holanda se sumaron el sábado a los países que instaron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania. Washington dijo el viernes que una invasión rusa, que probablemente comience con un asalto aéreo, podría ocurrir en cualquier momento.

Moscú ha rebatido repetidamente la versión de los hechos de Washington, diciendo que ha concentrado más de 100.000 tropas cerca de la frontera ucraniana para mantener su propia seguridad contra la agresión de los aliados de la OTAN.