Un piloto fuera de servicio salvó a otro Boeing 737 de estrellarse un día antes del desastre de Indonesia

Fue el único que diagnosticó correctamente el problema y le dijo a la tripulación cómo desactivar un sistema de control de vuelo que estaba fallando.

Mientras la tripulación de Lion Air luchaba para recuperar el control de su Boeing 737 Max 8 en picada, recibieron ayuda de una fuente inesperada: un piloto fuera de servicio que estaba en la cabina.

De acuerdo con dos personas familiarizadas con la investigación en Indonesia, ese piloto adicional, diagnosticó correctamente el problema y le dijo a la tripulación cómo desactivar un sistema de control de vuelo que estaba fallando y salvar el avión.

Al día siguiente, bajo el mando de una tripulación diferente, la misma falla habría provocado que otro avión de la misma aerolínea se estrellara en el mar de Java, matando a todas las 189 personas a bordo.

La información previamente no revelada sobre el anterior incidente representa una nueva pista en el misterio de cómo algunos pilotos que enfrentaron la falla en el 737 Max 8 pudieron evitar el desastre, mientras otros perdieron el control y se estrellaron. La presencia de un tercer piloto en la cabina no se incluyó en el informe del 28 de noviembre del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia sobre el accidente y no se había informado previamente.

Fue él quien, en un vuelo entre Bali y Yakarta dijo a la tripulación que redujera la energía del motor que estaba empujando la nariz del avión hacia abajo.

El informe del comité de seguridad de Indonesia dijo que el avión había tenido múltiples fallas en vuelos anteriores y no había sido reparado adecuadamente.

El sistema de seguridad, diseñado para evitar que los aviones suban demasiado bruscamente y pierdan impulso, quedando suspendidos en el aire, ha sido examinado por los investigadores del accidente, al igual que en el caso de otro desastre, menos de cinco meses después, en Etiopía. Se cree que una falla en un sensor engañó a las computadoras del avión de Lion Air para que pensaran que era necesario bajar la nariz para evitar una pérdida de impulso.

Las operaciones del Boeing 737 Max 8 fueron suspendidas el 13 de marzo por los reguladores de EEUU después de que aparecieran similitudes con el accidente del 29 de octubre en Lion Air en la investigación del accidente del 10 de marzo del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. A raíz de los dos accidentes, surgieron preguntas sobre cómo el diseño de Boeing del nuevo modelo 737 fue aprobado.