Internacional

MARTES 5 DE MAYO

17:00 São Luis, ubicada al nordeste de Brasil, se convirtió este martes en la primera ciudad importante de ese país en imponer un confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La medida cubre también partes de otros tres municipios con una población total de alrededor de 1,3 millones de personas en el estado de Maranhão. Prohíbe que la gente salga, excepto para comprar víveres, medicamentos o artículos de limpieza.

Maranhão, el estado del noreste del cual São Luis es la capital, no ha sufrido lo peor de la crisis, a diferencia de Amazonas, donde los hospitales están sobrepasados y las autoridades han recurrido a enterrar a las víctimas en fosas comunes.

Pero con 4.227 casos confirmados y 249 muertes, el estado más pobre de Brasil lidia con un importante número de contagios.

En una entrevista con Reuters, el gobernador de Maranhão, Flavio Dino, dijo que el 95% de las camas de cuidados intensivos de los hospitales públicos del estado en el área puesta en cuarentena están ocupadas.

La medida, que durará hasta el 14 de mayo, fue ordenada por un tribunal pero cuenta con el apoyo del gobernador. Se da en momentos en que el apoyo a las restricciones ha caído en Brasil, ya que el impacto económico de la pandemia plantea preocupaciones sobre el hambre en las comunidades pobres.

Brasil es la nación más afectada en América Latina, con 105.222 casos confirmados y 7.288 muertes hasta el lunes, según el Ministerio de Salud. (Reuters)

14:50 Perú superó hoy los 50 mil casos confirmados de coronavirus, informó el presidente Martín Vizcarra, mientras el país cumple una cuarentena desde mediados de marzo en busca de frenar la pandemia que prácticamente ha paralizado al país.

El país es el que registra más contagios en América Latina, alcanzando los 51.189 hoy, frente a los 47.372 del reporte del lunes, lo que está provocando el colapso de los hospitales. Los fallecidos, en tanto, alcanzaron los 1.444 hoy, desde las 1.344 víctimas fatales reportadas en el informe previo.

El gobierno peruano ha extendido la cuarentena hasta el 10 de mayo en busca de evitar más enfermos, la tercera ampliación desde el 15 de marzo, en una medida que ha frenado la economía del país minero y dejado a millones sin empleo.

14:00 Las muertes como consecuencia del coronavirus en Estados Unidos superaron hoy las 70 mil, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins, ya que los fallecidos llegan a 70.115 a esta hora, mientras que casi 1,2 millones de personas han dado positivo para el virus en el país, más que el total combinado de los siguientes brotes más grandes en España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

La cifra de fallecidos podría casi duplicarse según un modelo de la Universidad de Washington, citado a menudo por funcionarios de la Casa Blanca, que estima que hasta el 4 de agosto el país podría registrar más de 134 mil muertes, duplicando las víctimas fataales actuales.

13:10 El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil y México se contraerá por lo menos en 10 puntos porcentuales este año, dijeron el martes economistas de Capital Economics, en uno de los pronósticos más sombríos hasta la fecha para las dos mayores economías de América Latina.

En una nota de investigación titulada "Brasil y México se encaminan a contracciones de dos dígitos", citaron el impacto económico cada vez más devastador de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento social para combatirlo, pero no dieron pronósticos específicos.

12:30 Las muertes por Covid-19 en Italia aumentaron en 236 el martes, frente a las 195 del día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, por lo que el total de fallecidos alcanzó 29.315 personas.

En tanto, el recuento diario de nuevas infecciones llegó a 1.075 contra 1.221 en el día anterior, lo que de acuerdo a la autoridades representa el menor número de casos nuevos en dos meses. El total de contagiados es de 213.013 personas. La agencia sostuvo que 1.512 millones de personas habían sido examinadas para detectar el virus frente a 1.480 millones el día anterior, en una población de alrededor de 60 millones.

11:09 La tasa oficial de desempleo de Estados Unidos en abril, que se publicará el viernes, reflejará la devastadora destrucción de empleos derivada del coronavirus, pero economistas de la Reserva Federal de Chicago elaboraron una medición particular que busca capturar el verdadero alcance de las pérdidas del sector laboral.

Según su estimación, la tasa real de desempleo en abril -la cual denominaron "U-Cov"- se ubicaría en entre 25,1% y 34,6%, en comparación con las previsiones de un 16% de desocupación entregadas por economistas encuestados por Reuters, que además calculan que los empleadores estadounidenses recortaron 20 millones de puestos de trabajo el mes pasado.

"La tasa oficial de desempleo podría capturar solo una fracción de estas pérdidas", dijeron los economistas de la Fed de Chicago Jason Faberman y Aastha Rajan en una publicación aparecida en su blog el martes, describiendo su lectura "U-Cov" como una medición que incluye la subutilización en el mercado laboral.

10:36 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.373 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.317 presentaron síntomas y 56 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados a nivel nacional asciende a 22.016.

En cuanto a los fallecidos, la subsecretaria lamentó la muerte de 5 personas hasta las 21 horas de ayer, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 275.

Además, la autoridad hizo un llamado a respetar las cuarentenas en las comunas que se encuentran confinadas, y a quienes no se encuentran bajo la medida restrictiva, les solicitó tomar en cuenta todas las medidas de distanciamiento social posibles.

La letalidad, según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, disminuyó hasta 1,2% desde el 1,4% registrado en el país hace algunos días. El secretario de Estado también afirmó que "nos preocupa enormemente que el 85% de los casos nuevos corresponden a la ciudad de Santiago en sus diferentes comunas". Además, agregó que "cuando hablamos de un retorno seguro y del control de la pandemia estamos hablando de dos objetivos que no son contradictorios".

10:26 La actividad empresarial de Estados Unidos se hundió a mínimo récord en abril, ya que el coronavirus golpeó fuertemente la producción de las industrias. El Índice Compuesto de Gerentes de Compra (PMI) de IHS Markit se hundió a 27 el mes pasado, la cifra más baja desde el inicio de la serie a fines de 2009. En marzo, el índice era de 40,9 puntos.

Además, la actividad del sector servicios en Estados Unidos se frenó por primera vez en diez años y medio en abril ante el desplome de los pedidos, lo que podría fortalecer los pronósticos de analistas de que la economía del país tendrá problemas para repuntar de la recesión encauzada por el coronavirus.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo el martes que su índice de actividad no manufacturera bajó el mes pasado a 41,8. La cifra representa la primera contracción desde diciembre de 2009. También es el nivel más bajo desde marzo de 2009 y se produce desde la lectura de 52,5 de marzo.

10:09 La producción industrial de Brasil se derrumbó en marzo un 9,1% debido a la paralización causada por el coronavirus, según las cifras oficiales publicadas el martes, un declive mayor al proyectado que lleva al sector a los niveles vistos hace casi 17 años. Se trató de la peor lectura mensual para marzo en casi dos décadas e implica que el nivel de la producción es similar al de agosto del 2003, dijo la agencia local de estadísticas IGBE, añadiendo que el sector es ahora un 24% más pequeño que en mayo del 2011.

Tras los sombríos datos de sondeos para abril, la producción industrial brasileña se está adentrando en un periodo sumamente rudo por una evaporación de la demanda y la producción, que además ha generado cuantiosas pérdidas de empleos y cierres de fábricas. De acuerdo a IBGE, el declive de 9,1% en la producción fue más grave que en mayo de 2018, cuando la economía se vio impactada por una huelga nacional de camioneros, y representa la lectura más baja para marzo desde 2002.

9:30 Las cárceles abarrotadas y antihigiénicas de Latinoamérica y el incremento de los contagios de coronavirus en estos centros de la región y de Estados Unidos son una fuente de "grave preocupación", dijo hoy la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH).

En algunos casos, el temor a infecciones ha generado motines, causando la muerte de decenas de presos, como en Venezuela, Perú y Colombia en las últimas semanas. El organismo hizo un llamado a realizar pronto investigaciones independientes sobre estos hechos.

"En muchos países de Latinoamérica, hay situaciones de hacinamiento muy serias", dijo el portavoz de la ACNUDH, Rupert Colville, al referirse a este factor como "de grave preocupación". "Es un problema crónico en el continente y en algunos casos puede ser letal", añadió.

En algunas naciones, los niveles de sobrecapacidad llegan hasta el 500%, dijo el funcionario de la ONU, y añadió que las recientes detenciones por infracciones a las medidas dispuestas para frenar el COVID-19 en lugares como Perú han exacerbado el problema.

8:22 Las oficinas públicas de Uruguay retomaron la atención presencial y este lunes reabrieron un 85% de los comercios del centro de Montevideo. El Gobierno nunca decretó cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19.

8:18 Israel aisló un anticuerpo clave contra el coronavirus en su principal laboratorio de investigación biológica, dijo el ministro de defensa israelí, calificando el paso como un "avance significativo" hacia un posible tratamiento para la pandemia de COVID-19.

8:14 Gran Bretaña superó a Italia y reporta el mayor número de muertes oficiales por coronavirus en Europa con más de 32.000 muertes. Las cifras semanales de la oficina nacional de estadísticas de Gran Bretaña agregaron más de 7.000 muertes en Inglaterra y Gales, elevando el total para el Reino Unido a 32.313.

8:08 Estudios en Gran Bretaña muestran que la mayoría de las personas que han tenido Covid-19 desarrollan anticuerpos, reveló el lunes el subdirector médico adjunto de Inglaterra Jonathan Van-Tam, quien agregó que es demasiado pronto para decir si contraer la enfermedad esto les da inmunidad a los pacientes. "La abrumadora mayoría de las personas hasta ahora llamadas que han tenido una infección definitiva por COVID-19 tienen anticuerpos en su torrente sanguíneo", dijo Van-Tam en una conferencia de prensa diaria.

7:59 España informó su tercer día consecutivo de muertes por coronavirus por debajo de 200, se registraron 185 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 21 más que ayer y que elevan a 25.613 el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia. También se han notificado 867 nuevos casos confirmados por PCR. En total, 219.329 personas han dado positivo.

En ese contexto, el paro registró un incremento histórico en abril en mitad de la crisis del coronavirus hasta superar los 3,8 millones de personas, pero los beneficiarios de prestaciones por desempleo superaron los 5,2 millones al incluirse los afectados por un ERTE, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

7:56 La economía de Gran Bretaña está en camino de una contracción trimestral sin precedentes del 7% tras las medidas para frenar la propagación de los cierres forzados de coronavirus en todo el país el mes pasado. Además, las cifras mostraron que las ventas mensuales de automóviles habían caído a su nivel más bajo desde 1946 debido al cierre de las salas de exhibición, mientras que alrededor de una cuarta parte de los trabajadores ahora están en un permiso financiado por el gobierno.

7:39 Ohio y otros estados de Estados Unidos están aliviando más las restricciones a las empresas. En Nueva York, el estado estadounidense más afectado, el gobernador Andrew Cuomo, delineó una reapertura gradual de los negocios, comenzando con industrias como la construcción y las regiones menos afectadas, sin entregar fechas.

Estas reaperturas graduales vienen justo cuando The New York Times, dio a conocer que existe un documento interno del gobierno de los EE. UU, que proyecta un fuerte aumento de las muertes diarias para el 1 de junio, llegando a 3.000 fallecidos por día a fines de mayo. Sobre esto, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo: "Este no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la Fuerza de Tarea de Coronavirus ni ha sido sometido a una investigación de antecedentes entre agencias".

LUNES 4 DE MAYO

17:50 Los primeros ministros de los estados de Alemania acordarán el miércoles nuevas medidas para evitar las restricciones por el coronavirus en una conversación telefónica con la canciller Angela Merkel, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el tema.

Se espera que las autoridades den luz verde a la reapertura de grandes tiendas, probablemente a partir del 11 de mayo, según las fuentes.

Los estados también acordarán la reapertura gradual de las escuelas para todos los cursos, aunque a la mayoría de los niños solo se les permitirá ir a una clase en turnos rotativos, no a diario, dijeron las fuentes.

Además, las fuentes aseguran que los estados controlan la Bundesliga retome los partidos de la liga de fútbol local a partir del 15 de mayo, pero bajo estrictas condiciones y sin público en los estadios

17:00 El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este lunes que planea una emisión de US$ 2,99 billones de deuda desde abril hasta junio para financiar las medidas de estímulo destinadas a paliar los estragos de la pandemia del coronavirus.

Los casi 3 billones de deuda pública suponen casi el doble de lo que el Tesoro pidió prestado durante todo el año pasado, cuando emitió deuda por valor de US$ 1,28 billones.

En un comunicado, el Tesoro indicó que planea pedir prestados otros US$ 677.000 millones para el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), por lo que al final de año se podría alcanzar un número récord de déficit, ya que en los primeros seis meses del actual año fiscal (desde octubre de 2019 hasta marzo de este año), el país ya emitió US$ 744.000 millones de deuda.

En total, la deuda de Estados Unidos está ya cerca de los US$ 25 billones, según datos del Tesoro.

Ese departamento explicó en su nota que el aumento del endeudamiento se debe "principalmente" al impacto del brote de Covid-19, y argumentó que es necesario para cubrir los programas destinados a ayudar a los individuos que se han quedado sin empleo, así como a las pequeñas y medianas empresas.

Además, la financiación busca suplir la falta de recaudación fiscal del Estado, que ha recolectado menos impuestos por el parón económico y porque se decidió retrasar del 15 de abril al 15 de julio la fecha que tienen los contribuyentes para hacer la declaración de la renta.

En abril, la Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU (CBO, en inglés) proyectó que el déficit fiscal se triplicará hasta alcanzar los US$ 3,7 billones al término del año fiscal 2020, mientras que el desempleo se prevé que alcance el 16% debido a la pandemia.

De momento, casi 30 millones de personas han solicitado el subsidio de desempleo en el último mes y medio.

Asimismo, el primer cálculo de evolución del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre del año reveló una contracción del 4,8% anual.

En la potencia norteamericana se han registrado más de un 1,1 millón de casos confirmados y más de 68.000 muertes por el coronavirus, lo que convierte a ese país en el foco de la pandemia a nivel mundial en términos absolutos, según el recuento extraoficial de la Universidad Johns Hopkins.

14:20 El número de personas que murieron a causa del nuevo coronavirus en Francia subió en 306 el lunes, hasta 25.201, la mayor tasa de aumento en cuatro días, según datos del gobierno. Con esto, Francia se convierte en el quinto país en superar los 25 mil fallecidos, superado por Estados Unidos, Italia, Reino Unido y España.

13:30 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó hoy al mundo a unirse para derrotar al nuevo coronavirus. "Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo y debemos unirnos para desarrollar y compartir las herramientas para derrotarlo", dijo en una conferencia virtual desde Ginebra.

"Vamos a triunfar mediante la unidad nacional y la solidaridad global", agregó, al elogiar las promesas de los líderes mundiales de destinar US$ 8 mil millones de dólares a la lucha contra la pandemia.

Tedros sostuvo además que el organismo con sede en Ginebra lanzará esta semana su plan estratégico actualizado, que mostrará sus necesidades de financiación para apoyar proyectos internacionales y nacionales para combatir el virus.

12:41 Los líderes mundiales prometieron el lunes US$ 8 mil millones para la lucha contra la pandemia de coronavirus, dijo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al final de un encuentro presidido por ella.

"En el espacio de pocas horas hemos prometido colectivamente 7.400 millones de euros (US$ 8.070 millones) para vacunas, diagnósticos y tratamiento" contra la enfermedad Covid-19, dijo Von der Leyen, agregando que "esto ayudará a poner en marcha una cooperación mundial sin precedentes", añadió.

11:48 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo hoy que era "demasiado difícil saber" si los viajes internacionales podrían restablecerse este año, lo que aumenta la posibilidad de que EEUU pueda mantener prohibiciones de viajes, incluso a pesar de que las restricciones internas a la actividad económica se estén levantando paulatinamente.

En una entrevista con Fox Business Network, Mnuchin dijo que Donald Trump estaba "buscando formas de estimular los viajes", pero sugirió que este esfuerzo inicialmente se limitaría a viajar dentro de los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si los viajes internacionales se "abrirían este año", Mnuchin dijo: "Es muy difícil saberlo en este momento. Espero que en el futuro sea ... nuestra prioridad es abrir la economía nacional", agregando que "obviamente, para las personas de negocios que necesitan viajar, habrá viajes de forma limitada. Pero este es un buen momento para que la gente explore América".

10:44 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 980 casos nuevos, de los cuales 876 presentaron síntomas y 104 casos fueron asintómacitos. Con esto el total de contagiados superó los 20 mil en Chile, alcanzando los 20.643 a nivel nacional.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad indicó que se contabilizó la muerte de 10 nuevas personas, con lo que las víctimas fatales llegaron a 270.

La subsecretaria de Prevensión del Delito, Katherine Martorell, recordó que desde mañana se hace efectiva la cuarentena en seis comunas más: Cerrillos, parte de Quilicura, Recoleta y Santiago completo, además de Antofagasta y Mejillones.

9:55 Representantes de Naciones Unidas pidieron hoy un esfuerzo global para desarrollar y distribuir a todo el mundo y a precios asequibles, vacunas, tratamientos y kits de pruebas contra el Covid-19.

"Estas nuevas herramientas nos ayudarán a controlar completamente la pandemia y deben ser tratadas como bienes públicos globales disponibles y asequibles para todos", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de una conferencia mundial de donantes que pretende recaudar al menos US$ 8 mil millones para la lucha contra el coronavirus.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en el mismo evento: "La medida definitiva del éxito no será la rapidez con la que podamos desarrollar herramientas, tendrá que ver con cómo podemos distribuirlas equitativamente. Ninguno de nosotros puede aceptar un mundo en el que algunas personas están protegidas mientras que otras permanecen expuestas".

9:10 El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha extendido formalmente el estado de emergencia del país hasta finales de mayo, manteniendo las restricciones vigentes, pero insinuando que algunas de ellas podrían relajarse antes si se reduce la tasa de nuevas infecciones. La autoridad realizó un llamado a adoptar un "nuevo estilo de vida".

La decisión de declarar emergencia se produjo en abril, casi tres meses después de que Japón detectara su primer caso de coronavirus a mediados de enero y comenzara su prolongada batalla para controlar la enfermedad. Se teme que el sistema médico de Japón podría colapsar si las infecciones continúan aumentando. Abe admitió que las tensiones en el sistema médico aún son graves y que el número de pacientes en estado crítico se había triplicado desde que se hizo la declaración de emergencia a principios del mes pasado.

A diferencia de las respuestas más estrictas y legalmente aplicadas en otros lugares, la estrategia de Japón ha implicado una combinación del cierre formal de muchos espacios públicos y la esperanza de que las personas participen en un distanciamiento social voluntario y logren una reducción del 80% en el contacto de persona a persona. Bajo este sistema, los pequeños restaurantes y otras empresas han podido permanecer abiertos.

El primer ministro prometió una revisión de la situación a mediados de mes, con los museos, las bibliotecas y algunas otras instalaciones que probablemente se reabrirán si toman suficientes medidas de precaución, mientras que aún no se ha establecido una fecha firme para la reapertura de las escuelas. Oficialmente, Japón ha registrado más de 15 mil casos y 550 muertes.

8:50 Los líderes mundiales celebrarán el lunes una "maratón" para recaudar al menos 7.500 millones de euros (US$ 8.200 millones) para investigar una posible vacuna y tratamientos para el coronavirus, pero Estados Unidos no participaría del evento.

Entre los organizadores están la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Japón, Canadá y Arabia Saudita, que buscan recaudar fondos durante varias semanas o meses, sumándose a los esfuerzos del Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros.

8:32 La economía de Hong Kong registró en el primer trimestre su contracción anual más profunda desde al menos 1974. Anualmente, la economía se contrajo 8.9%, en comparación con un 3.0% revisado en el cuarto trimestre de 2019. Esa fue la contracción más pronunciada en un solo trimestre desde que comenzaron los registros en 1974, dijo el gobierno.

8:28 Este lunes Ecuador da luz verde a la fase de distanciamiento social en Ecuador. Esta nueva etapa significa que solo pueden circular vehículos cuyo último número de la placa sea 1 y 2. El país aún sigue en toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00.

8:20 Israel comienza relajamiento de las medidas de cuarentena total con reapertura de escuelas. Los establecimientos educacionales para niños en los grados 1-3, de seis a nueve años, han reabierto, luego de la apertura de algunas tiendas a fines de abril. Los hoteles, gimnasios, piscinas, bibliotecas, museos, tratamientos no médicos y escuelas para los grados 4-6 reabrirían el 17 de mayo si el gabinete aprueba este plan el lunes. Si las tasas de infección siguen siendo bajas, los restaurantes, cines, salones de eventos y los grados escolares 7-10 podrán abrir el 31 de mayo.

8:08 Perú comienza reactivación de la economía y libera 27 actividades industriales. Tras más de un mes y medio con cuarentena total -la medida inició el 16 de marzo- el país anunció que durante mayo comienza la fase uno del término del confinamiento por la pandemia, lo que incluye la reanudación, de forma gradual, de 27 actividades en cuatro sectores económicos: minería e industria, construcción, servicios de turismo y restaurantes, y comercio.

8:00 Italia se prepara para dar pie al fin de la cuarentena total con la reapertura de comercios y parques. En esta primera etapa, los habitantes de Italia podrán moverse con mayor libertad dentro de sus propias regiones -no pueden visitar otras-, ver a familiares, ir a los parques reabiertos con sus hijos e ir en bicicleta o correr más lejos de casa, siempre en grupos pequeños de personas y con medidas sanitarias. Además, las fábricas pueden reiniciar las líneas de producción inactivas.

En cuanto a las tiendas, la mayoría deben permanecer cerradas hasta el 18 de mayo. Los restaurantes y bares solo pueden ofrecer comida para llevar, mientras que las escuelas, los cines y los teatros permanecerán cerrados por un futuro indefinido.

7:45 España da comienzo a primer día de la fase cero con la reapertura del comercio. La medida que apunta a ir disminuyendo el confinamiento comenzó el fin de semana cuando se le permitió a los ciudadanos salir y practicar deporte.

Este lunes, peluquerías y pequeños comercios con cita previa o restaurantes que vendan comida para llevar podrán abrir, lo que está orientado a reactivar la economía después de mes y medio de cuarentena. Los establecimientos deberán desinfectarse dos veces al día y tener dispensadores de gel hidroalcohólico, además de un horario o pasillo preferente para mayores de 65 años. En esta fase será obligatorio el uso de mascarilla en transporte público (autobús, ferrocarril, metro, marítimo, aéreo y taxi) y recomendable en todo tipo de actividades fuera del hogar.

DOMINGO 3 DE MAYO

19:20 Estados Unidos y Brasil, dos de los países que se han visto mayormente afectados por el avance Covid-19, reportaron alarmantes cifras esta jornada. En el caso del primero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) informaron 1.452 nuevas muertes, con lo que el país liderado por Trump superó la barreras de los 65 mil decesos (65.735).

Este domingo se contabilizaron 1.122.486 casos de coronavirus en el país, un aumento de 29.671 respecto a su recuento previo, informaron las autoridades.

En Brasil en tanto, se superó los 100 mil contagiados. Se registraron 4.588 casos nuevos de coronavirus y 275 muertes en las últimas 24 horas, dijo el domingo el Ministerio de Salud. El país ahora registra 101.147 casos confirmados del virus y 7.025 muertes. El número de casos aumentó cerca de un 5% el domingo respecto al día previo, mientras que las muertes crecieron cerca de un 4%, dijo el ministerio.

17:45 En cadena nacional el ministro de Salud, Jaime Mañalich señaló que, a raíz de los últimos hechos registrados esta madrugada en Maipú donde se realizó una fiesta masiva, es que se decidió endurecer las medidas de fiscalización de locales, donde incluso la seremi de salud metropolitana ya clausuró varios sitios en la capital.

En esa línea, se decidió cambiar de estrategia y los anuncios ya no se harán esquemáticamente una vez por semana (los días martes), sino que se harán en la medida de lo necesario. En esta jornada se anunció el ingreso a cuarentena, a contar del martes a las 22:00 horas, las comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta y la parte faltante de Santiago, en la Región Metropolitana. Las dos primeras son de gran relevancia industrial, donde albergan un importante porcentaje de superficie destinado a bodegas.

En regiones, ingresaron las comunas de Mejillones y Antofagasta en la región de Antofagasta. La restricción sanitaria para estas comunas regirá inicialmente por siete días, con posibilidad de extenderse de ser necesario.

16.30 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay "una cantidad significativa de evidencia" de que el nuevo coronavirus salió desde un laboratorio chino, pero no refutó la conclusión de las agencias de inteligencias estadounidenses de que no fue hecho por el hombre.

"Hay una cantidad significativa de evidencia de que esto vino desde ese laboratorio en Wuhan", dijo Pompeo al programa "This Week" de ABC, refiriéndose al virus que surgió a fines del año pasado en China y que ha matado a unas 240 mil personas en todo el mundo, incluidas más de 67 mil en EEUU.

Pompeo contradijo por un momento un comunicado emitido esta semana por la principal agencia de espionaje de EEUU sobre que el virus no parece ser hecho por el hombre ni haber sido modificado genéticamente.

Ese comunicado debilitó las teorías de conspiración defendidas por activistas contra China y algunos partidarios del presidente Donald Trump, quien sugirió que fue desarrollado en un laboratorio de armas biológicas del gobierno chino.

"Los mejores expertos hasta ahora parecen creer que fue hecho por el hombre. No tengo razón para desconfiar de eso en este punto", dijo Pompeo.

14.00 Los sectores económicos clave en Perú como minería, industria y construcción reanudarán sus actividades de forma gradual desde mayo, tras permanecer prácticamente paralizados por una cuarentena desde mediados de marzo por el coronavirus, dijo el domingo el gobierno.

En un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano la norma precisó que se podrá reiniciar la explotación, almacenamiento y transporte en la gran minería; así como los proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos.

La minería concentra un 60% de todas las exportaciones de Perú, el segundo productor mundial de cobre, después de Chile.

Para el reinicio de las actividades, en una primera fase de cuatro mensuales hasta agosto, las empresas deberán implementar protocolos sanitarios para evitar contagios, los que serán fiscalizados por las autoridades de salud, dijo el decreto.

El decreto supremo del domingo incluye la reanudación gradual de la producción de insumos para el sector agropecuario, la pesca industrial y la metalmecánica, entre otros. Respecto a la construcción considera los proyectos inmobiliarios, de infraestructura, saneamiento, transporte y comunicaciones.

"Es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad", dijo el decreto supremo.

13.30 Hubo 174 muertes más por la epidemia de Covid-19 en Italia el domingo, lo que se compara con 474 el día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, que detalló que es la menor cantidad de fallecimientos diarios desde el 10 de marzo.

El número diario de nuevos casos también disminuyó bruscamente a 1.389, frente a los 1.900 del sábado. En las últimas semanas de la epidemia, que comenzó en Italia el 21 de febrero, el número de muertes diarias ha tendido a disminuir los domingos para volver a aumentar al día siguiente.

Sin embargo, los últimos datos siguen siendo alentadores para el país, que se prepara para reducir gradualmente su bloqueo de ocho semanas, el más largo de Europa, a partir del lunes.

El número total de muertes en Italia desde que el brote apareció el 21 de febrero es ahora de 28.884, dijo la Agencia de Protección Civil, la segunda más alta del mundo después de Estados Unidos. El número de casos confirmados llega a 210.717, la tercera cifra mundial más alta después de EEUU y España.

12:10 Con positivas noticias desde Valparaíso, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio a conocer la entrada en operación del hospital Gustavo Fricke, que permitirá sumar más de 550 camas a la red para enfrentar la pandemia por Covid-19 que azota al país.

Con esto, dieron por cumplido el adelantamiento de cinco nuevos centros hospitalarios, y que en su conjunto suman 4.000 camas al sistema.

Respecto al reporte diario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que a nivel nacional el número de contagiados bordea los 20 mil (19.663). Además, se registraron 1.228 nuevos contagiados en las últimas 24 horas (hasta las 21:00 horas de ayer) y 116 de ellas, fueron asintomáticos.

Del total de contagiados, 10.041 personas que ya se han recuperado y se les entregará a contar de esta semana el denominado carné covid. Además, hubo 13 personas fallecidas, todas en la región Metropolitana, totalizando 260 a nivel país.

Por último, la autoridad señaló que se alcanzó el nivel de testeo más alto de la Latinoamérica, con 11.027 exámenes por millón de habitantes.

Respecto a la situación en regiones del país, dijo que "nos alegra que la medida de cuarentena en Arica está funcionando, donde hubo solo un caso notificado" les preocupa la región de Tarapacá, donde crecieron 22% los casos.

"Nos preocupa enormemente la Región Metropolitana, que representa el 81% de los nuevos casos notificados. Y si bien, el aumento de casos está ligado a un aumento de testeo, la verdad que Santiago llama a la preocupación. Una cosa es ver papeles y otra cosa es ver la realidad que se ve en la calle, donde medidas tran estrictas como las que han sido indicadas, no se están respetando", dijo Mañalich.

Por lo anterior, es que la autoridad señaló que incrementarán esfuerzos y endurecerán medidas de fiscalización en distintos barrios de la capital.

Respecto a la situación en el mundo, la autoridad dijo que el virus continúa avanzando con distintas intensidades, llegando a los de 3.550.000 infectados comprobados, pues puede existir un porcentaje importante que no ha sido diagnosticado.

Dentro de la región, Brasil lidera el número de infectados, donde tiene casi 100 mil. Además, hoy reportó 6.761 personas muertes, y la situación en el resto de Latinoamérica sigue siendo compleja. Ecuador tuvo 1.371 fallecidos, Perú 1.200 y Colombia 324.

12:00 Este domingo, España dio a conocer la cifra más baja de muertes diarias desde el 18 de marzo pasado, reportando 164 fallecimientos. El Ministerio de Sanidad informó que, a la fecha, se han reportado un total de 25.264 fallecidos por coronavirus y 217.466 casos confirmados por PCR, 838 infectados más desde este sábado.

Asimismo, han superado la enfermedad un total de 118.902 pacientes, lo que supone 1.654 recuperados más desde ayer.

SÁBADO 2 DE MAYO

18:40 Casi 5.000 casos nuevos reportó esta jornada Brasil. El gobierno liderado por Jair Bolsonaro tuvo 4.970 nuevos casos de coronavirus y 421 muertes, liderando la tasa de contagios en la región.

Según informó Reuters, el país suma un total de 95.559 casos confirmados del virus y 6.750 muertes. Los nuevos casos crecieron cerca de un 5,4% el sábado respecto al día previo, mientras que las muertes aumentaron aproximadamente un 6,7%.

Perú es otro de los países que se ha visto mayormente impactado por el avance del covid-19 en la región. El número de infectados en el país andino aumentó a 42.534, poco más de 10.000 en cuatro días, mientras los fallecidos por la enfermedad sumaron 1.200, casi 350 más en ese mismo lapso, según datos difundidos el sábado por el Ministerio de Salud.

El presidente del país vecino, Martín Vizcarra, informó que China prometió ayuda rápida para combatir la pandemia, consignó Reuters.

Vizcarra afirmó que el diálogo con Xi Jinping se produjo el viernes -la segunda comunicación que han mantenido los mandatarios en casi un mes-, donde le detalló el enfoque de su país para frenar la pandemia. "Hay un gran compromiso del gobierno chino a través de su presidente de apoyar, no solamente en equipos y accesorios, sino principalmente en el conocimiento científico", dijo Vizcarra durante una conferencia en el Palacio de Gobierno.

Tal es la situación en Perú, que a comienzos de marzo se decretó cuarentena total hasta el próximo 10 de mayo.

11:30 En un nuevo reporte diario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó desde Osorno -ciudad que se ha visto especialmente impactada por el Covid-19- la cifra de contagiados diarios más alta desde que la pandemia llegó a Chile. Con 1.427 casos diarios (181 de ellos asintomáticos), totalizan 18.435 contagiados en el país.

Además, hay 9.572 pacientes ya recuperados, cifra mayor a las personas que se mantienen activas con el virus. El número de fallecidos llegó a 13, sumando un nuevo caso proveniente del área de la salud. Mañalich señaló que el individuo había sido sometido a una cirugía cardiaca, y que si bien estaba contagiado, no presentó síntomas de la enfermedad. El número global de fallecidos alcanzó los 247.

El secretario de Estado destacó la capacidad de testeo que se ha incrementado en los últimos días. "En las últimas 24 horas se realizaron 9.967 examenes diarios. Quiero señalar que esto es prácticamente 2,8 veces el número de exámenes por covid que estábamos haciendo 10 días atrás".

VIERNES 1 DE MAYO

15:41 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmaron hoy un memorando de entendimiento para aumentar la cooperación en la lucha contra la COVID-19 y otras emergencias sanitarias globales.

El acuerdo, suscrito por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del BEI, Werner Hoyer, persigue entre otras prioridades facilitar la distribución de test de diagnóstico de COVID-19 y equipamiento de protección a los países que más lo necesiten.

Ambas organizaciones, añadió Tedros, "trabajarán conjuntamente para estudiar los fallos del mercado en otras áreas de salud pública" aumentando el acceso a productos y servicios "para salvar vidas".

El memorando también abre la colaboración entre ambas instituciones en desarrollo de sistemas de atención sanitaria primaria, tratamientos antibacteriales y terapias, vacunas y diagnósticos contra la malaria, una enfermedad que causa 400.000 muertes cada año.

12:10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, tres meses después de que ésta fue declarada, y pidió a los gobiernos de los países miembros que mejoren los datos que ofrecen sobre la incidencia de la enfermedad.

Un Comité de Emergencia con epidemiólogos y otros expertos, presidido por el francés Didier Houssin, se reunió el jueves durante seis horas para analizar la evolución de la pandemia, mantuvo la situación de emergencia (como era de esperar) y emitió varias recomendaciones para la OMS y sus países miembros.

Houssin citó hoy en una rueda de prensa algunas de esas recomendaciones, entre ellas la de "abordar las deficiencias en cuanto a datos, pues conocemos muy poco aún sobre la transmisión de la enfermedad".

"No tenemos vacunas o terapias con licencia, y esto tiene que cambiar", subrayó, a la hora de mencionar algunas de las recomendaciones del comité a los países miembros de la OMS.

12:00 - La contracción del sector de manufacturas en Estados Unidos aumentó en abril, y la actividad se hundió a su nivel más bajo en once años, dado que las estrictas medidas para contener el brote de coronavirus afectaron la demanda y fracturaron las cadenas de suministro, confirmó un sondeo publicado el viernes.

La lectura final del índice manufacturero de gerentes de compra (PMI) de IHS Markit bajó a 36,1 el mes pasado, mínimo desde marzo de 2009.

La cifra se revisó a la baja respecto a la lectura preliminar de 36,9 que se entregó la semana pasada y fue menor que la lectura de 48,5 de marzo.

Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una debajo de esa marca apunta a una contracción.

10:45 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reportó esta mañana la cifra más alta de contagios diarios de coronavirus desde que la pandemia llegó a Chile, indicando que los casos aumentaron en 985. Al desglosar la cifra, indicó que 882 son con síntomas y 103 asintomáticos. Con esto, la cantidad de infectados en el territorio nacional llega a 17.008.

El titular de Salud advirtió que esta situación se debe a un aumento exponencial de los testeos a nivel nacional, "ayer se hicieron 8.916 exámenes (...) Hemos aumentado el número de exámenes en un 80% de los que hacíamos pocos días atrás", comentó.



Además la autoridad informó que 7 personas fallecieron, totalizando 234 decesos a causa del nuevo coronavirus. La distribución de las últimas muertes por regiones es: (4) Región Metropolitana; (1) La Araucanía; y (2) Antofagasta.



Mañalich también destacó que 9.018 personas se han recuperado, un 53% del total de los casos, desde que inició el brote en nuestro país..

09:35 Un daño enorme a su economía prevé el gobierno español por el brote de coronavirus. La ministra de Economía, Nadia Calviño dijo esta mañana en Madrid que el Producto Interno Bruto (PIB) de la península se contraerá 9,2% en 2020 y que la tasa de desempleo podría llegar al 19%.

Según las previsiones del gobierno español, en 2021 el crecimiento se recuperará con un rebote de 6,8%.

08:55 El lunes pasado el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció el fin del confinamiento a partir del 11 de mayo, siempre y cuando que los datos epidemiológicos lo permitan.

Sin embargo, hoy en medio de una ceremonia en el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue enfático en plantear que este episodio no marcará el regreso de una vida normal en el país.

"El 11 de mayo será un paso importante (...) pero no será la transición de un estado actual a una vida normal. Habrá una recuperación que tendrá que ser organizada y, por lo tanto, un apoyo que tendrá que continuar ", observó el Jefe de Estado francés.

"Es muy temprano para decirles que la crisis ha terminado. Entraremos en una etapa y seguiremos avanzando ", agregó Macron. El 11 de mayo será un hito, habrá otros, insistió.

JUEVES 30 DE ABRIL

18:30 Gilead Sciences Inc, fabricante del fármaco experimental remdesivir, dijo el jueves que trabajará con socios internacionales para ampliar la producción del posible tratamiento para el COVID-19.

La compañía dijo que aún espera tener más de un millón de tratamientos remdesivir fabricados para diciembre, "con planes de poder producir varios millones de tratamientos en 2021".

A fines del próximo mes, Gilead dijo que debería haber fabricado más de 140.000 cursos de tratamiento del medicamento que se administra por vía intravenosa en el hospital.

Se podría atender a más pacientes si se demuestra que el medicamento funciona en un período de tiempo más corto que el tratamiento estándar de 10 días, dijo Gilead.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dijo que ha estado en conversaciones con Gilead para poner remdesivir a disposición de los pacientes lo antes posible. (Reuters)

16:10 El número de muertes por coronavirus en Perú casi se duplicó en una semana para hoy superar los mil -registrándose 1.051 hasta hoy- y los casos confirmados rozan los 37 mil, contando con 36.976 pacientes contagiados hasta el momento.

Los infectados corresponden a la segunda cifra más alta en América Latina, según el Ministerio de Salud de Perú. El país ha registrado un rápido aumento de contagios y en una semana los casos de personas con el virus aumentaron en alrededor de 16 mil, en medio de una cuarentena que ha paralizado la economía del segundo mayor productor mundial de cobre y dejado a millones sin empleo.

El país fue uno de los primeros en la región en decretar el aislamiento social, pero los hospitales se han visto desbordados por el rápido aumento de contagios con cuerpos en los pasillos, máscaras reutilizadas y protestas entre los trabajadores médicos preocupados por su seguridad.

15:30 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU envió el jueves un primer avión cargado de suministros médicos para países en desarrollo especialmente vulnerables a la pandemia de coronavirus, apuntando a aumentar el servicio a 350 vuelos por mes.

14:30 El Banco Central de Colombia redujo el jueves su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 3,25%, en línea con lo esperado por la mayoría del mercado, para aliviar los costos de las personas y empresas en medio de una esperada recesión económica derivada del contagio del coronavirus. La decisión de disminuir el tipo de referencia fue unánime y se trata de la tasa más baja desde marzo de 2014.

Adicionalmente, el banco adoptó medidas adicionales encaminadas a flexibilizar el funcionamiento de los apoyos transitorios de liquidez para los intermediarios financieros.

13:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que su país pasó ya el peak de la pandemia del coronavirus y prometió presentar una estrategia de salida del confinamiento la próxima semana, pese al aumento de las muertes y las críticas a la respuesta de su gobierno.

En su primera conferencia de prensa desde que se recuperó del Covid-19, Johnson ofreció esperanzas a los británicos, pero les instó a cumplir las restricciones aplicadas para ralentizar la propagación del virus. "Puedo confirmar hoy que hemos pasado por vez primera el pico de esta enfermedad", dijo Johnson. "Hemos pasado el pico y estamos en una pendiente descendiente, por lo que tenemos muchas razones para estar esperanzados en el largo plazo", agregó.

11:30 Dinamarca fue uno de los primeros países en relajar su confinamiento por el coronavirus, y hoy anunció que la propagación de brote no se ha acelerado desde que comenzó la flexibilización gradual de las restricciones a mediados de abril.

El país nórdico comenzó a reabrir las guarderías y escuelas para niños de primero a quinto grado hace dos semanas, tras lo cual se reactivaron las peluquerías y otros pequeños negocios el 20 de abril, ante la disminución en el número de infecciones y muertes.

La llamada tasa R, que muestra el número promedio de infecciones que causa una persona con el virus, ha aumentado ligeramente en las últimas dos semanas, pero sigue estando por debajo de 1,0, dijo.

10:05 En un nuevo reporte diario sobre el avance del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que los casos confirmados de Covid-19 aumentaron en 888 en las últimas 24 horas, de los cuales 780 corresponden a personas enfermas que presentaron síntomas y 108 son casos asintomáticos, lo que eleva el total de infectados a 16.023 a nivel nacional. De ellas, un 63% se ha recuperado de la enfermedad, o sea, 8.580 pacientes.

En cuanto a los fallecidos, hasta ayer a las 9 de la noche se registraron 11 muertes, con lo que las víctimas fatales en Chile alcanzan las 227 hasta el momento.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que a partir de hoy se limitará la entrega de permisos para comunas en cuarentena. Cada persona, o sea, cada RUT, podrá obtener un máximo de siete permisos semanales y no se podrán obtener durante los fines de semana. Además, los permisos individuales en comunas en cuarentena, serán válidos 15 minutos después de solicitados. Las comunas que no estén en cuarentena, quedarán bloqueadas para solicitar permisos temporales, salvo casos especiales.

09:30 Los ministros de finanzas del G7 discutieron "estrategias para acelerar la actividad económica una vez que nuestras economías comiencen a reabrir" en una llamada realizada el jueves por la mañana, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La llamada organizada por Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de EEUU, apunta a un intento de las economías avanzadas de coordinar las políticas a medida que los países salen del peor brote de coronavirus y comienzan a levantar las restricciones después de las continuas paradas que ya han provocado fuertes contracciones en la producción.

EEUU tiene el liderazgo rotativo del G7 este año. "Según lo indicado por los líderes del G7, los ministerios de finanzas del G7 están en contacto regular para coordinar acciones oportunas y efectivas en respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19", dijo el Tesoro de la principal economía del mundo.

09:10 Un total de 3,8 millones personas presentaron solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada en Estados Unidos, lo que implicó que más de 30 personas han realizado el trámite en solo seis semanas. Esto sugiere que los despidos se estarían extendiendo a industrias que inicialmente no se vieron directamente afectadas por el cierre de negocios y las interrupciones relacionadas con el coronavirus.

Las solicitudes de subsidios alcanzaron el récord de 6,867 millones en la semana terminada el 28 de marzo.

08:45 La actividad del sector de servicios de China se expandió a un ritmo más rápido en abril, pero los negocios necesitarían de algo de tiempo para recuperarse totalmente debido al impacto persistente de la crisis del coronavirus en el país y a nivel global.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) oficial del sector manufacturero subió a 53,2 desde 52,3 en marzo. El umbral de 50 puntos separa la expansión de la contracción en la actividad según una base de comparación mensual.

Pekín cuenta con que un repunte del sector de servicios ayude a revivir su economía luego de la pandemia. Analistas, sin embargo, advierten que la recuperación será limitada por un débil consumo y una caída de la demanda global, debido a que muchas economías han sido paralizadas por los confinamientos para contener al virus. El PMI compuesto oficial de abril, que incluye la actividad de los sectores manufacturero y de servicios, subió a 53,4 desde 53 en marzo.

08:30 El Banco Central Europeo anunció una mejora de los préstamos ultrabaratos que proporciona a los bancos, luego de que los datos publicados hoy mostraron que la economía de la eurozona se redujo en la tasa más rápida registrada en el primer trimestre.

En un movimiento para reforzar el acceso del sistema bancario europeo a los fondos y para evitar que se agote el crédito, el BCE dijo que prestaría dinero a los bancos con menos del 1% y lanzó una nueva ronda de operaciones de recompra incondicional para inyectar liquidez en el sistema financiero.

El BCE mantuvo su tasa de depósito principal en espera en un mínimo histórico de menos 0,5% y se apegó a sus planes de comprar más de € 1 billón de activos este año para apuntalar los mercados financieros y mantener bajos los costos de endeudamiento para hogares, empresas y gobiernos.

La decisión sigue un movimiento similar de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles e indica que los principales bancos centrales han decidido hacer una pausa y evaluar las numerosas medidas de política monetaria ultra flojas que han lanzado en respuesta a la crisis del coronavirus.

08:27 La economía de México se contrajo un 1,6% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los tres meses anteriores, y un 2,4% interanual. Esto refleja el comienzo de lo que los analistas pronosticaron podría ser la recesión más brutal en un siglo para la segunda economía más grande de América Latina provocada por la pandemia de coronavirus.

Los analistas del mercado habían pronosticado una contracción del 1,7% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. La fortuna económica de México está estrechamente relacionada con la de Estados Unidos, donde el producto interno bruto cayó un 4,8% mayor de lo esperado en los primeros tres meses. de este año.

08:00 La economía de Italia se contrajo a su ritmo más rápido en casi 20 años, ya que la producción se vio ahogada por las estrictas medidas del gobierno para contener la propagación del coronavirus.

El PIB del país cayó un 4,7% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según la Oficina de Estadísticas Nacionales de Italia (Istat), marcando la mayor contracción desde que comenzaron los registros en 1996. Esto es más pronunciado que la contracción observada en los primeros meses de 2009 durante la crisis financiera.

La caída fue justo por debajo del pronóstico del 5% de Reuters, y fue una contracción menos severa que la de España y Francia, que informaron una caída de más del 5% durante el mismo período.

07:45 España reportó su número más bajo de muertes por coronavirus en casi seis semanas, mientras el país se prepara para aliviar su duro bloqueo y pasar lentamente a una "nueva normalidad" a fines de junio o mediados de julio.

El ministerio de salud dijo hoy que 268 personas habían muerto en el período más reciente de 24 horas después de contraer coronavirus. Este fue el recuento más bajo desde el 20 de marzo, el número diario alcanzó su punto máximo el 2 de abril, con 950 muertes, y llevó el número acumulado de muertes a 24.543 a partir de las 21:00 de ayer.

07:30 La pandemia de coronavirus hundió a la economía de la eurozona en la mayor contracción registrada, ya que sus países miembros cerraron negocios para contener el virus.

El PIB de la zona euro cayó un 3,8% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares de Eurostat. Esta es la mayor caída desde que comenzó la serie, y es mayor que el golpe durante la crisis financiera.

La caída fue mayor que la experimentada por la economía de Estados Unidos, que se contrajo 1,2%, o 4,8% en una tasa anualizada.

07:18 Rusia informó hoy un nuevo aumento diario récord en casos de coronavirus, dando un golpe a las esperanzas de que el brote del país comenzara a estabilizarse.

Moscú dijo que se habían registrado 7.099 nuevos casos confirmados, con un total de 106.498. Durante la noche, 101 personas murieron por el virus, llevando su número total de muertes a 1.073.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, extendió esta semana un bloqueo nacional hasta mediados de mayo y advirtió que el país aún no había experimentado lo peor de la pandemia, incluso cuando otros países europeos importantes como Francia buscan aliviar los bloqueos.

Moscú, la capital, representa aproximadamente el 50 por ciento de las infecciones del país, en comparación con el 80 por ciento en las primeras semanas del brote, ya que el virus se ha extendido a casi todas las regiones de Rusia.

04:30 La economía española se contrajo a la tasa más rápida registrada en el primer trimestre, ya que el bloqueo del coronavirus resultó en un golpe sin precedentes para la economía.

La producción interna bruta de España se contrajo un 5,2% en el primer trimestre en comparación con el anterior, según estimaciones preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas (INE) del país. Esta es la mayor caída desde que comenzó la serie en 1995.

La contracción, que fue mayor que el pronóstico de caída del 4,4% de los economistas encuestados por Reuters, pone fin a más de seis años de crecimiento ininterrumpido, la mayoría de los cuales estuvo muy por encima del promedio de la eurozona.

España introdujo un bloqueo más estricto que muchos otros países europeos el 14 de marzo, pero ahora ha relajado algunas de sus restricciones. Su economía es más vulnerable a la pandemia de Covid-19 porque una proporción significativa proviene del turismo, que ha sido severamente afectado.

La economía de España cayó más que la de Bélgica, con una contracción del 3,9%, pero ligeramente menor que la de Francia, donde la producción se contrajo a una tasa sin precedentes del 5,8%.

Junto con la caída histórica de Francia, la contracción de la producción de España anticipa un gran golpe a la economía en toda la eurozona, para lo cual los datos se publicarán más tarde hoy

04:22 Alemania informó 1.478 nuevos casos de coronavirus hoy, un ligero aumento en el recuento del día anterior.

Según datos oficiales del Instituto Robert Koch de Berlín, el número de personas que murieron de Covid-19 en las últimas 24 horas aumentó en 191 a 6.288.

El número total de infecciones detectadas aumentó a 159.119, aunque 123.500 de ellas ya se han recuperado por completo.

04:19 AstraZeneca y la Universidad de Oxford se unen para desarrollar y distribuir una vacuna destinada a prevenir la infección por coronavirus.

Según el acuerdo, la compañía sería responsable del desarrollo y la fabricación y distribución mundial de la vacuna, conocida como ChAdOx1 nCov-19, actualmente desarrollada por la Universidad de Oxford.

Los observadores han advertido en repetidas ocasiones que el desarrollo de una vacuna por sí sola no será suficiente, sino que también deberá haber suficiente capacidad de fabricación para entregarla a miles de millones de personas en todo el mundo.

La directora ejecutiva de GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, dijo ayer que sería necesario tener más de una vacuna para satisfacer la demanda. La compañía también está desarrollando un posible candidato a vacuna con Sanofi de Francia.

Los términos financieros para la asociación Oxford-AstraZeneca no fueron revelados.

03:45 Las ventas minoristas alemanas cayeron al ritmo más rápido en más de una década a pesar de un fuerte desempeño en compras en línea y alimentos, ya que las tiendas no esenciales cerraron durante la pandemia de coronavirus.

El volumen de las ventas minoristas de Alemania cayó un 5,6% en marzo en comparación con el mes anterior, la mayor disminución desde 2007, según la Oficina Nacional de Estadísticas del país (Destatis).

03:34 La economía francesa se redujo en la tasa más rápida registrada en el primer trimestre, ya que las medidas para contener la pandemia de coronavirus resultaron en una congelación de actividad sin precedentes.

El producto interno bruto de Francia cayó un 5,8% en el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares de la Oficina de Estadísticas Nacionales, la mayor caída desde que comenzaron los registros en 1949.

02:16 Corea del Sur ha logrado un acuerdo con las autoridades de China para ayudar a los empresarios surcoreanos a obtener exenciones de las estrictas restricciones de viaje de coronavirus de Beijing.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que cinco ciudades y provincias chinas comenzarán a permitir la entrada rápida para algunos empresarios surcoreanos a partir del próximo mes.

00:05 La producción industrial de Japón cayó un 3,7% en marzo, significativamente mejor que las previsiones consensuadas de una disminución del 5,2%, lo que muestra el impacto relativamente moderado de las primeras etapas de la epidemia de coronavirus.

