Amazon comienza a probar su asistente de voz Alexa en portugués en Brasil

Ripe

Envió un mensaje a un grupo seleccionado de usuarios para pedirles que colaboren en las pruebas de su parlante inteligente Echo.

La disputa entre Google y Amazon por el mercado de asistentes de voz comienza a tomar cuerpo en Brasil. Hoy, el gigante del comercio electrónico envió un e-mail a un grupo de usuarios en el país invitándolos a probar su servicio, Alexa.

Los primeros pasos de Alexa en Brasil ocurren casi dos años después de que Google lanzara en el país su asistente de voz, el Asistente Google, recurso que puede ser utilizado por dueños de teléfonos Android e iPhones para hacer búsquedas en Google, realizar acciones como tocar canciones y, más recientemente, hacer compras.

"Usted ha sido seleccionado para una oportunidad única de ayudar a desarrollar la experiencia que estamos creando para Alexa de Amazon, en Brasil", dice la invitación de la compañía. Quien participe en el proceso va a ganar un parlante inteligente de la compañía, el Amazon Echo. No está claro en la comunicación de Amazon cuál es el período de la prueba, ni si el equipo necesita ser devuelto en algún momento. Quien ya tenga un equipo Echo en casa no puede acceder a Alexa en portugués si no ha sido invitado a la prueba.

Los sistemas que usan inteligencia artificial como Alexa necesitan ser entrenados para desempeñar las funciones que se les encargan. Así como un niño en proceso de alfabetización, necesita ser expuesto a diferentes entonaciones, acentos, construcciones de frases para poder dar sus respuestas y realizar tareas. Alexa puede ejecutar comandos como tocar música o comprar artículos dentro de Amazon.

"Al principio, Alexa ofrecerá un conjunto limitado de recursos, pero nuevas funcionalidades serán incluidas a lo largo del período de pruebas. Pedimos que tenga paciencia, en ese período Alexa no siempre entenderá lo que usted dice, o responderá de la manera esperada. Mientras tanto, esperamos que pruebe las nuevas características a medida que nuestros equipos de desarrollo los pongan a disposición para Alexa en portugués", escribió Amazon.