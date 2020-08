Argentina habría alcanzado un acuerdo "de palabra " con los bonistas por reestructuración de su deuda

Ripe

El pacto alcanzaría a casi el 100% de los acreedores, que recibirían algo menos de US$ 55 por cada US$ 100 adeudados. El Gobierno de Fernández está esperando mayores certezas para anunciarlo de forma oficial.

Argentina y sus acreedores habrían llegado a un acuerdo "de palabra" para la reestructuración de la deuda que el país sostiene por US$ 65.000 millones, con lo que, de confirmarse esta versión, se estaría poniendo fin a una larga negociación.

Así lo informaron a El Cronista fuentes de algunos de los fondos de inversión que participan de las conversaciones. Además, afirmaron que el acuerdo alcanza a "todos o la gran mayoría de los bonistas", con lo que el éxito de la operación sería importante.

En cuanto al monto que cobrarán por cada US$ 100 que debían recibir, las fuentes consignaron que sería "algo inferior a los US$ 55", en tanto que en el mercado ubican esa cifra entre US$ 54,8 y US$ 54,9.

Mientras tanto, quedarían por definir algunas cuestiones legales, aunque las fuentes consultadas anticiparon que "alcanzado el precio esto no debería frenar nada de lo alcanzado".

En el Gobierno todavía no comunican este avance de forma oficial, aunque todo indica que en las próximas horas harán algún comentario alrespecto.

Además de la cuestión económica -clave sin dudas para llegar a un entendimiento- los aspectos legales y de forma también tuvieron que ver en esta mejora en la propuesta.

Así, las partes habrían pactado cambios en las fechas de pago que estaban previstas, lo que eleva el valor de la oferta a los casi US$ 55, muy por encima del valorinicial de US$ 39, pero por debajo de los US$ 56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta.

La última oferta del Gobierno argentino había sido de US$ 53,3 dólares, una iniciativa que apenas alcanzó el 35% de las adhesiones por parte de los bonistas.