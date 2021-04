Ripe

Guzmán evaluó que quedan "múltiples consensos" por alcanzar con el Fondo y que si no se da rápido, es preferible dar los debates después de las elecciones. Hoy sigue desde Rusia por financiamiento y vacunas.

Sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para el corto plazo con Argentina, el Club de París deberá definir, después de las rondas bilaterales del ministro de Hacienda, Martín Guzmán la semana pasada, si presionará para un default o estirará los plazos hasta que se defina un nuevo programa, aunque según aseguran fuentes oficiales "existe un consenso de no dejar a Argentina caer", en especial, en el contexto de pandemia.

A fines de mayo vencen US$ 2.400 millones que pueden prorrogarse por 60 días, aunque el grupo de 22 acreedores no es una entidad formal. Guzmán transmitió el pedido la semana a sus principales pares europeos y también al director del Club, Emmanuel Moulin. Ahora es el organismo el que debe definir si acepta prorrogarlo en vista de las negociaciones con el FMI, según indican en el Gobierno. Para el Club "suele ser condición" tener un programa con el Fondo, según dijo Moulin semanas atrás.



En tanto, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que no habrá acuerdo en el corto plazo con el FMI y abogó por un buen acuerdo antes que uno rápido. Todavía resta poner sobre la mesa cuestiones como el horizonte de reformas estructurales a las que accedería el país y que forman parte de los requisitos del Fondo para un acuerdo de facilidades extendidas como el que busca cerrar el Gobierno, para refinanciar la deuda diez años.

En el balance la gira de Guzmán, consideró que "se avanzó fuerte" en relación a lo que Argentina busca del acuerdo con el Fondo. La semana pasada, el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, alineó su discurso al de Kristalina Georgieva y consideró que hay "una plataforma de entendimiento sobre la que se puede avanzar rápidamente en la medida que se decida tener un acuerdo relativamente rápido". La semana anterior había señalado la necesidad de que el Gobierno defina sus políticas y se detallen ante el FMI.

