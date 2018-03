Cambios en la cancha: ¿cuánto ha variado el valor de los futbolistas?

Ripe

Más allá del desempeño, la tasación de un jugador varía según las tendencias en posición y el efecto en la imagen corporativa de su club. En la última temporada, Kylian Mbappé fue el que incrementó más su valor, en 2,900%.

Ser el futbolista más valorado es un reconocimiento que genera, incluso, competencias dentro del mismo equipo. Un caso que refleja esta situación es el de Kylian Mbappé. El jugador del Paris Saint-Germain ha ganado muchos seguidores, pero los medios no solo resaltan sus logros, sino que especulan sobre "la envidia que despertó en Neymar".

Y es que con solo 19 años, se considera que Mbappé tiene mejor rendimiento que su compañero brasileño. Y aunque todavía no lo supera en sueldo, su valoración es la que más subió, en 2,900%.

El lateral derecho, además, recibe un sueldo de US$ 18 millones, monto con el que se podría comprar el 5% del Real Madrid o dos estadios deportivos de Cali, de acuerdo a Marca de España. Además, su fichaje al PSG por US$ 180 millones quedó registrado como el segundo más caro de la historia.

La paradoja del éxito

En el otro lado de la moneda, las cifras de valoración que sufrieron una caída en la última temporada son las Thomas Müller, del Bayern de Múnich, quien cayó 40%, según Transfermarkt.

Hace unos meses, el alemán alcanzó su gol número 100 con pase de James Rodríguez y fue nombrado capitán del equipo en reemplazo del arquero Manuel Neuer.

Incluso, Matthias Sammer, ex director deportivo del Bayern, lo colocó en su listado de "futbolistas preferidos", y el 52% de los votos para elegir al mejor jugador de febrero de su club apuntó a Müller, quien gana US$ 18.2 millones al año. Sin embargo, esas y otras estadísticas demuestran que no bastan los triunfos para mover la balanza a favor de un futbolista. Existen otros elementos.

¿Cómo se mide el valor?

Además de la edad, la valorización de un futbolista depende de una serie de variables en torno a su desempeño.

"Porcentaje de partidos jugados, tiempo de vigencia de contrato, número de veces que ha sido internacional, premios individuales, coste de adquisición, campeonatos y partidos ganados", explica La Vanguardia. La consultora Prime Tie Sport también incluye en su metodología el club de procedencia, el estándar pagado en la casa deportiva, la imagen corporativa y las ventas que generan a las marcas deportivas.