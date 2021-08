CCU en Argentina cambia de CEO y abre un nuevo capítulo en el desarrollo del negocio en el país

Ripe

Fernando Sanchís continuará en el directorio de la filial, con una función no ejecutiva pero sí de acompañamiento en la dirección estratégica del negocio. Su reemplazante, Julio Freyre, se incorporó a CCU en 1996, tras la negociación con AB.

El argentino Fernando Sanchís, CEO de CCU en la nación trasandina por unos 25 años decidió dejar la gerencia general de la cervecera chilena, piedra fundamental del grupo Luksic, uno de los mayores holdings empresarios de ese país.

Como apunta el diario El Cronista, para Sanchís, la salida de la trinchera no será un pase a retiro. Continuará en el directorio de la filial, con una función no ejecutiva pero sí de acompañamiento en la dirección estratégica del negocio. Desde ahí, se encargará de velar por el cumplimiento de lo que definió como "la estrategia de las tres C: consistencia, contundencia y continuidad".

Su paso por la empresa data de 1995, cuando estando en Santiago de Chile emprendió la internacionalización, junto a su jefe Francisco Pérez Mackenna, de la compañía. Diseñaban, entonces, el plan del cruce de los Andes de CCU con la idea de "quebrar el imperio de Quilmes en Argentina, dueña de más del 75% del mercado local".

Para ello, relata la nota, necesitaban una marca de relevancia internacional y, en ese momento, a nivel mundial, ésa era Budweiser.

Tras convencer al dueño de la marca, instalaron la planta en Santa Fe. Budweiser, que llegó a tener a Argentina como su quinto mercado en ventas, ya no pertenece al portfolio de CCU. La concentración global que expermientó la industria llevó a que, ahora, pertenezca a AB Inbev, gigante cervecero cuya filial argentina es Quilmes. Y el grupo chileno está consolidado como segundo jugador del mercado doméstico, con más de tres cada 10 cervezas vendidas en el país y un volumen de negocios que el año pasado superó los 40.000 millones de pesos argentinos.

"CCU nunca fue la misma. Cada tres años, se convirtió en una empresa distinta desde el punto de vista de los desafíos", explicó Sanchís en una entrevista previa con el diario local. "Eso hizo que, al final, no haya sido aburrido estar tanto tiempo en la misma posición", reflexionaba.

Sin embargo, ahora, llegó el momento de ceder su posición a otro antiguo de la firma. Su reemplazante, Julio Freyre, se incorporó a CCU en 1996, tras la negociación con AB. Asumió como gerente de Planificación y Control de Gestión.

Su mezcla entre conocimiento sobre la industria del consumo masivo y experiencia en el área de Finanzas Corporativas en dos décadas y media de Argentina le permitieron estar al frente de procesos de M&A, reestructuración de costos, gastos y búsqueda de eficiencias "para darle sustentabilidad al negocio en épocas de crisis, y tendrá el desafío de continuar con el desarrollo de los distintos negocios de bebidas de CCU en el país", se lee en el comunicado de su designación.

Su función más reciente fue como gerente de Administración y Finanzas.

