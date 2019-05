Claves para actuar en los mercados europeos tras las elecciones de la Eurocámara

Ripe

A las incertidumbres derivadas de los resultados electorales, las políticas y los pactos que surjan de las mismas, se unen las que los mercados llevan viviendo fruto de la guerra comercial entre EEUU y China y el Brexit.

Los mercados digieren hoy el resultado de las elecciones de ayer, en una sesión marcada por el festivo de Wall Street que celebra el Memorial Day. Con los inversores centrados en Europa, ¿qué reacción se puede esperar de las bolsas?

En el caso de la bolsa española, el buen resultado cosechado por el PSOE en muchas ciudades avala el resultado de las últimas elecciones. La derecha logra mantener Madrid.

En Europa no ha habido grandes sorpresas. El Partido Popular Europeo (PPE) será la primera fuerza en la Eurocámara, seguido de los socialistas y liberales. Eso sí, la gran coalición se ampliaría a tres bandas, lo que obligará a negociar más.

En cuanto a los partidos populistas, cuyo auge preocupaba mucho y habría cotizado fuertemente a la baja en Bolsa, no logran representación suficiente para bloquear propuestas. "Esperamos una jornada tranquila en los mercados. Ahora habrá que estar atentos a las alianzas, que ganan importancia", comenta Roberto Ruiz-Scholtes, director de Estrategia de UBS en España.

Para ING, una gran coalición de tres o cuatro partidos que avancen hacia una mayor integración europea, podría dar aliento al euro, que escalaría desde el 1,11 dólares hasta 1,13. La rentabilidad del bono alemán a diez años (bund), inversa al precio, descendería desde el -0,12% hasta el -0,05%. Y la prima de riesgo italiana se relajaría desde los 275 puntos básicos hasta 250 puntos básicos.

Pero hay que tener en cuenta mensajes negativos, como son el hecho de que Marine Le Pen sea la fuerza más votada en Francia, Matteo Salvini en Italia y los populistas también hayan ganado en Polonia. También podría añadir más incertidumbre el buen resultado conseguido en Reino Unido por el partido del Brexit, ya que es un paso adelante hacia una salida sin acuerdo.

"Podría haber algo de ruido en el mercado, aunque no ha habido sorpresas. La victoria de Le Pen frente a Macron podría generar una cierta alarma. También podría generar inquietud la mayoría de Salvini. Esta victoria puede generar nuevas dudas y no se descarta que esto genere una nueva crisis política en Italia y que termine con nuevas elecciones", afirma Victoria Torre, de Self Bank. Puede incidir en su prima de riesgo.

La buena noticia es que, en general, a pesar del avance de los populistas y euroescépticos, los resultados han quedado por debajo de lo que se esperaba. El mercado debería reaccionar bien al paso atrás que han dado los partidos más radicales en países como Alemania, Holanda y Austria. En Grecia, la victoria partido demócrata ha provocado elecciones anticipadas.

Qué hacer ante la incertidumbre reinante

La incertidumbre y la volatilidad del mercado a nivel internacional debida a la guerra comercial podría extenderse, al menos, hasta finales de junio con la reunión del G20, en la que Trump y Xi JiPing podrían intentar limar asperezas. En cuanto al Brexit, lo primero que deberá dilucidarse es quién sucede a Theresa May al frente de los conservadores. En España se abre un periodo de negociaciones entre los diferentes partidos a nivel nacional, para la investidura, autonómico y municipal.

Por el momento, conviene:

1. Evitar el corto plazo. La operativa intradía está a la orden del día en los mercados. Los grandes inversionistas se encuentran parados a la espera de más claridad, por lo que el mercado está a merced de los inversionistas de corto plazo. Esta opción, en fases de volatilidad, pueden dar altas rentabilidades, pero con un riesgo mucho más elevado que cuando los mercados están en tendencia, según explica Joaquín Robles, de XTB. Por su parte, Toni Cárdenas, de Caja Ingenieros, explica que un tuit de Trump puede aparecer en cualquier momento y dar al traste con la estrategia planteada. Nicolás López, de M&G Valores, ve esta opción adecuada sólo para los profesionales por su alto riesgo.

2. Reajustar las carteras. Los expertos creen conveniente retocar las carteras, un proceso en el que están algunos de ellos. "Desde hace más o menos un mes, aconsejamos a los inversionistas reducir el peso de la renta variable en las carteras y dotarlas de un perfil más defensivo", reconoce Natalia Aguirre, de Renta 4, que cree que aún le queda camino bajista a la Bolsa antes de iniciar un rebote fundamentado en valoraciones atractivas.

López situaría en el 50% el peso que podría suponer la renta variable en una cartera para un perfil inversor medio, porcentaje que sería algo más elevado sólo en el caso de que el horizonte sea de largo plazo.

3. Trasvase sectorial. El ajuste, a estas alturas, se antoja un tanto complicado, a juicio de Aguirre. "Los defensivos están caros, pero es cierto que en la actualidad es lo único que funciona en Bolsa. Mientras, los cíclicos están baratos, pero presentan muchas incertidumbres".

Por tanto, se impone la diversificación. López prefiere una cartera estable que incluya tanto defensivos, como valores de crecimiento y cíclicos, ya que el giro del mercado podría llegar en cualquier momento, por lo que los valores castigados estarían en disposición de remontar.

Cárdenas se inclina por aligerar las carteras de valores cíclicos y entrar en defensivos, a pesar de las elevadas valoraciones de este tipo de compañías. La razón es que el dividendo supondrá un colchón en un contexto de caídas bursátiles.

También es partidario de incrementar la relevancia de los defensivos en la cartera Joaquín Robles, de XTB. El experto no ve alternativas bursátiles a las eléctricas que cumplan esta función, puesto que "la demanda de electricidad suele aguantar en las desaceleraciones económicas mejor que otros sectores como las materias primas o sectores como el automovilístico".

4. El colchón de la liquidez. Mantener un porcentaje de la cartera en liquidez puede resultar sensato de cara a actuar rápidamente si el mercado se da la vuelta y así aprovechar las oportunidades que pudieran surgir, por lo que los inversores no deben dejar de vigilar los valores muy castigados. Aguirre reconoce que está vigilando de cerca a Acerinox, pero que, por ahora, no tiene prisa por entrar a comprar en mercado.

Sin embargo, para otros expertos la liquidez no es una opción a considerar. Cárdenas pone como ejemplo los grandes fondos de inversión que deben estar invertidos, incluso en renta fija a pesar de la escasa rentabilidad que ofrece este activo. Esos flujos de dinero, a juicio del experto, podrían seguir impulsando las cotizaciones.