Colombiana Avianca advierte que su supervivencia está en duda por la pandemia

Por ser una aerolínea con operaciones en numerosas jurisdicciones, la pandemia del covid-19 ha resultado ser un desafío sin precedentes para Avianca. La empresa tiene más de 140 aviones en tierra y, según sus auditores, “existe duda sustancial sobre nuestra habilidad de continuar en funcionamiento”.

La revelación se realizó el jueves en una presentación de valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en la que se explicó porqué la empresa no pudo presentar a tiempo su informe anual de 2019 y se anunció que hizo uso de la extensión de 45 días, por lo que lo presentará a más tardar el 14 de junio.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), las aerolíneas en el mundo dejarían de tener ingresos por US$ 314.000 millones y, en Colombia, la cifra sería de US$ 5.000 millones. En este sentido, Avianca indicó que debido al poco flujo de caja ha tomado medidas como reducir todos los gastos de capital no esenciales. También está en negociaciones con proveedores, bancos, arrendadores de aviones, entre otros. Igualmente, la empresa suspendió unilateralmente algunos pagos para retener liquidez y ha diferido los pagos de los arrendamientos a largo plazo.

“Avianca y la industria no tienen mucho tiempo, necesitamos apoyo. Llevamos 30 días sin un vuelo cuando teníamos más de 700 vuelos operando al día y transportamos a la mitad de los pasajeros de Colombia tanto a nivel nacional como internacional, que suman más de 30 millones de pasajeros al año. Además, tenemos que velar por 21.000 empleados y sus familias”, declaró el CEO de Avianca, Anko van der Werff.

Entre otras medidas que han tomado, van der Werff indicó que más de 17.000 empleados se acogieron a las licencias no remuneradas y que a los cargos directivos se les redujo 85% los salarios.

“Estas medidas no son estructurales y no solucionan el problema de fondo. Los proveedores nos pueden ayudar por un tiempo, al igual que los empleados, pero al final la deuda se acumula y hay que hacerle frente”, expresó.

Rescate del gobierno

Para el CEO solo hay una salida para que la aerolínea pueda hacerle frente a la situación y es que el Gobierno los ayude, opinión compartida por los presidentes de otras aerolíneas que ven la aviación comercial como un pilar en la tan esperada reactivación de la economía. Van der Werf expresó que “no necesitan subsidios”, sino financiamiento, de lo contrario no saben cómo seguirán adelante.

“Entendemos que los recursos del país son limitados. También que financiar al sector aéreo y a Avianca debería ser una prioridad. No nos podemos imaginar lo que sería para Colombia perder a Avianca, en términos de empleo, producto, conectividad, turismo”, concluyó.

Para Andrés Moreno, analista bursátil, el Gobierno Nacional no tiene plata para rescatar a Avianca ni a más de 500.000 empresas que lo necesitan.

“La aerolínea no está en quiebra por el coronavirus, está así desde hace mucho tiempo. Avianca no va a dejar de operar. En su historia ha tenido varias quiebras. Los tenedores de bonos son los que van a quedarse con la empresa y la empresa seguirá en otras manos. Lo más seguro es que les toque buscar un nuevo socio”, dijo.

Informe retrasado

En un comunicado publicado en la Superintendencia Financiera, Avianca informó que, desde principios de marzo de 2020, la “gerencia se ha enfocado exclusivamente” en superar las complejidades sin precedente que la pandemia del covid-19 ha creado para su negocio y sus empleados. Esta situación ha generado un retraso en la preparación y finalización del informe 20-F, el cual tenía que ser presentado hasta el 30 de abril. El nuevo documento será entregado a más tardar el 15 de junio y tendrá un apartado llamado ‘Factor de Riesgo’ para señalar los efectos del covid.