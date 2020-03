Congreso peruano aprobaría por insistencia, libre disponibilidad del 25% de fondos de AFP ante crisis por Covid-19

Ripe

Carmen Omonte, parlamentaria de Alianza para el Progreso, comentó que si el Ejecutivo rechaza propuesta -la que espera sea debatida el martes- el Congreso la aprobará por insistencia.

Si bien no está en la agenda para el Pleno a desarrollarse este martes, la propuesta multipartidaria que permitirá a los afiliados a las AFP retirar excepcionalmente hasta el 25% de sus fondos de pensiones en las AFP debido a la emergencia por el Covid-19, diversas bancadas pedirán que sea incluida para su debate y posterior aprobación adelantaron a Gestión los parlamentarios Carmen Omonte y Diethel Columbus.

“No se nos ha comunicado la agenda (del martes) aún, pero se podría pedir que se debata y apruebe ese día”, comentó Columbus. Más temprano, el vicepresidente del parlamento Luis Valdez indicó al diario que la agenda del martes es aprobar la ley de control concurrente para la emergencia sanitaria.

“Tenemos en agenda aprobar le ley de control concurrente para la emergencia sanitaria. Para ello citaremos al Ejecutivo y a la Contraloría. Respecto al proyecto de ley para liberar hasta el 25% de los fondos de las AFP aún no se ha priorizado y no está en agenda”, precisó. No obstante, recordó que la inclusión en la agenda de la liberación de los fondos de AFP dependerá de la Junta de Portavoces.

“Debería debatirse y aprobarse ante la urgencia de la crisis la propuesta multipartidaria para la libre disponibilidad de los fondos de pensiones.”, agregó Omonte.

“Si se logrará a primera hora ponerla en agenda, aprobarla y exonerarla de comisiones, al día siguiente será remitida el Ejecutivo para su promulgación y vigencia. Será una mecánica similar a la delegación de facultades, que se dio el mismo día”, anotó la parlamentaria de Alianza para el Progreso.

En esa línea, precisó que en caso el Ejecutivo rechazará la propuesta multipartidaria, sería aprobada por insistencia. “Nosotros (el parlamento) de todas maneras sacaríamos adelante el proyecto por insistencia en caso que el Ejecutivo lo rechace. Si es que se aprueba el martes la propuesta de liberar el 25% de los fondos de AFP y no tiene la luz verde del Gobierno, saldría por insistencia”, sostuvo al medio.

La propuesta multipartidaria propone liberar el 25% de los fondos de los afiliados de las AFP e incorpora la vigésima quinta disposición final y transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, precisando que la entrega de los fondos se realizará en el plazo máximo de 10 días de presentada la solicitud.

Posición de las AFP

Por su parte, la Asociación de AFP -a través de un comunicado- se mostró en contra de esta iniciativa parlamentaria, alegando que dicha medida “únicamente agravará la inminente recesión económica previsible tras la cuarentena por el brote de Covid-19 y, posteriormente, generará el quiebre de la seguridad social y del ahorro previsional”.

“Liberar 25% de los fondos supone entregar, para sectores que no son precisamente los más vulnerables, y para gastos corrientes de corto plazo, 10 veces más de lo que ha dispuesto el gobierno con fondos públicos, lo cual es desproporcionado”, refirió la Asociación de AFP de Perú.

El gremio indica además que esta medida implicaría retirar ese dinero de otros sectores de la economía que lo necesitan con mayor urgencia para superar la crisis.

“Retirar de la noche a la mañana el 25% de esas inversiones sería descapitalizar abruptamente al Estado, las empresas y los bancos cuando más se requiere liquidez y crédito; las tasas de interés se dispararían”, acotó.

A lo que se añade que la recuperación de la reciente y temporal caída de la rentabilidad de los fondos por la pandemia se volvería imposible. Ante lo cual, llama a la reflexión a los parlamentarios para reconsiderar la propuesta.