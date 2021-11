Día sin IVA en Colombia: Falabella aumentó 45 veces las ventas de un día normal en sitio web

Ripe

El presidente de Grupo Falabella en el país afirmó que si bien hay problemas en la cadena logística, tendrán stock y precios normales para los próximos días en los que aplica la quita del impuesto y final de año.

Durante la primera jornada sin IVA que vivió Colombia, Falabella aumentó 45 veces las ventas de un día normal. De acuerdo con Rodrigo Fajardo, presidente del Grupo en Colombia, esto se logró tras mejorar su operación logística.

- ¿Cómo fue el tercer Día sin IVA para Falabella?

- Estuvo bastante bien, muy ordenado en general. Nuestras tiendas físicas mantuvieron bien el aforo y no hubo mayor congestión. No tuvimos mayores reclamos por parte de nuestros clientes. En términos de facturación, vendimos cerca de 45 veces más que en un día normal en la tienda virtual, porque nos preparamos. Nuestro sitio se mantuvo al aire todo el tiempo sin filas virtuales.

- ¿Cerrarían similar a 2019 o con crecimiento?

- Vamos a tener cifras mucho mejores. Todavía depende de cómo se comporten el resto de los Días sin IVA, porque en 2019 el Blackfriday era muy fuerte.

- ¿Cuál fue la participación en ventas de cada canal?

- En las ventas en el Día sin IVA fue 60% digital y 40% tiendas físicas.

- ¿Cómo manejaron la logística para el canal digital teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron el año pasado?

- Este año volvimos a la normalidad y bajó la cifra de negocio digitales porque la gente volvió a las tiendas físicas; de hecho, el comercio electrónico volvió a niveles prepandemia, por eso ya no tenemos problemas. Pudimos despachar 92% de los pedidos del Día sin IVA en un promedio de cuatro días.

- ¿Se va a afectar su operación por la crisis logística?

- Pensamos que no vamos a tener problemas de stock, porque ya se está destrabando la cadena logística. Ya están llegando productos para surtir la Navidad. Creemos que las familias, dado que la Navidad pasada fue atípica, van a consumir bastante y, por ende, vamos a tener un buen cierre de año. Para el tercer Día sin IVA ya tendremos esos productos que se tardaron en llegar por el tema de contenedores.

- ¿Hay problemas en sus inventarios con ciertos productos?

- Hay una falta de componentes electrónicos, entonces los equipos tecnológicos se han visto afectados. Con respecto a juguetes y artículos para Navidad, dado que el costo de traer contenedores, hay productos que dejan de ser rentables para traer. Ya sentimos que se está regularizando el tema y las cosas están llegando. Vamos a estar a tiempo para temporada de fin de año.

- ¿Se impactarían los precios para el cliente final?

- En un mercado como el colombiano en el que hay tanta venta de productos de ticket bajo es difícil traspasar los costos a los clientes. En últimas, sí se transfiere un poco al cliente, pero la mayoría no. Pensaría que los precios no van a subir o no mucho. Lo que pasa es que no va a haber tantos descuentos, menos promociones, porque hay menos disponibilidad y costos más altos.

- ¿Cómo se han comportado los diferentes segmentos?

- Lo que mejor se ha comportado este año contra el pasado, en el que tecnología y hogar explotaron, es vestuario. La tecnología se mantiene con una alta demanda y el hogar tiene un poco del efecto pandemia. Pero el que mejor se ha recuperado es vestuario por el tema de la reactivación.

- ¿Cuáles son los planes de expansión que tienen contemplados?

- El próximo año estaremos abriendo una tienda en Barranquilla, en el centro comercial Parque Alegra. La inversión fuerte del grupo, no solo acá sino a nivel regional, es en temas sistémicos y logísticos para dar la pelea digital. Vamos a necesitar centros de distribución ad hoc adecuados. Falabella hace poco abrió un centro de distribución de 12.000 metros cuadrados para línea blanca y mejorar los tiempos de entrega, este se suma al que abrió Linio, de 10.000 metros cuadrados.

Vamos a hacer también centros de transferencia en las ciudades. En nuestro modelo, las tiendas físicas soportan el canal digital y lo hacen mucho más fácil. La prioridad, no obstante, va por digital, más que abrir tiendas.

- ¿Cuántos metros cuadrados tienen en bodegas?

- Todo el grupo son 52.000 m2.

- ¿Con ese plan de expansión en cuánto quedaría?

- Estamos ad portas de firmar un contrato para un espacio de 80.000 metros cuadrados que van a absorber los demás, por lo que serían unos 40.000 metros adicionales de espacio El grupo quedaría con 92.000 metros de área. Con Homecenter también tenemos otros metros equivalentes o más que Falabella.

- ¿Eso cuándo estaría listo?

- Esto toma más de un año de desarrollo. No creemos que se dé para el otro año.

- ¿Qué expectativas tiene para 2022?

- Pensamos que este año vamos a recuperar todo lo que perdimos el año pasado. Por eso el próximo año va a seguir esa senda de reactivación y continuar el crecimiento como si no hubiera pandemia. Creo que va a ser un buen año para el consumo.