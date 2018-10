Directorio del FMI discutirá acuerdo con Argentina el 26 de octubre

Ripe

La revisión incluye los puntos acordados en septiembre en Nueva York, con los cuales se amplió a US$ 57 mil millones el total de la asistencia a la nación trasandina.

El board del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará el nuevo acuerdo entre el organismo y Argentina en un encuentro programado para el próximo 26 de octubre.

A través de una publicación en la página web del FMI, se reportó que en esa cita el directorio del organismo "considerará la primera revisión del stand-by con Argentina", que el propio board aprobó en junio pasado y por el cual estuvo la misión del Fondo en el país .

En la práctica, esa revisión incluye el "acuerdo revisado" y que fue anunciado el pasado 26 de septiembre desde Nueva York por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente, Christine Lagarde, y en el cual se amplió a US$ 57 mil millones el total de la asistencia y se sentaron las bases de la nueva política monetaria y el objetivo de lograr el déficit cero en 2019.

La reunión del board era esperada, y se concretará finalmente dentro de los plazos previstos por el gobierno, porque si bien Lagarde respaldó el programa, se necesita atravesar ese paso formal para que comiencen los nuevos desembolsos.

Tras el aval del board del FMI al acuerdo parte II, el Tesoro recibirá US$ 6.700 millones, a los que se sumarán US$ 1.165 millones en noviembre, provenientes de otros organismos. A estos montos se agregarán otros US$ 6.700 millones en diciembre del FMI y US$ 1.100 millones de organismos como el Banco Mundial, BID y la CAF, según había presentando el presidente del BCRA, Guido Sandleris, a principios de octubre a representantes de bancos, seguros, fondos y la Comisión Nacional de Valores (CNV).