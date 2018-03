Donald Trump: Acuñan moneda con su imagen por reconocer a Jerusalén

Ripe

La "Moneda del Templo" muestra a Trump junto con el Rey Cyrus, que hace 2.500 años permitió el regreso de los judíos a Jerusalén de su exilio en Babilonia.

Foto de Agencia AP

Su organización acuñó 1.000 monedas bíblicas que pueden ser compradas con una donación mínima de US$ 50. La moneda no puede ser usada como dinero.

[an error occurred while processing the directive]