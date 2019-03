El Corte Inglés potencia su red de servicios para contrarrestar a los gigantes online

Ripe

"Cualquiera puede comprar un producto hoy en día por Internet, así que tenemos que ofrecer servicios diferenciales si queremos que los clientes sigan viniendo en el futuro a nuestros centros", afirma Arsenio de la Vega, director de Ventas de El Corte Inglés.

El Corte Inglés ha incorporado gimnasios, centros de estética, spas y hasta centros donde pasar la ITV a su red de grandes almacenes para potenciar el tráfico en sus tiendas y ofrecer experiencias diferenciales respecto a su competencia.

Su acuerdo con LaLiga para abrir córners de la competición ha recibido ya más de 87.000 visitas.

El grupo de grandes almacenes asegura que tiene dos obsesiones en todas las decisiones que toma en la actualidad: desarrollar una estrategia omnicanal ganadora y diferenciarse de los gigantes online a través de las experiencias que ofrece en sus centros. Y, en ambos casos, sus grandes almacenes situados en el centro de las ciudades están jugando un papel decisivo.

El Corte Inglés comenzó hace meses a utilizar sus grandes almacenes como polos logísticos desde los que repartir pedidos online en menos de dos horas en la mayoría de ciudades españolas, pero, en paralelo a esta labor, ha desarrollado una red de servicios que espera le sirva para fidelizar a sus clientes y aumentar el tráfico de sus tiendas.

"En el pasado nos basábamos en tener el producto que otros no daban y dar un servicio personalizado a los clientes y luego en atraer marcar internacionales en exclusiva, pero eso ya se ha quedado corto. El objetivo ahora es que los clientes vengan a los centros para hacer más cosas que comprar. Cualquier establecimiento que quiera triunfar ahora necesita ofrecer experiencias que Internet no puede dar", señala De la Vega. Actualmente, más de 5% de la superficie de sus centros no se dedican ya a la venta, sino a dar servicios.

