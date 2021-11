Elecciones clave en Argentina: presidente Fernández votó en Puerto Madero y habló sobre Cristina

Ripe

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya votó en las elecciones parlamentarias de mitad de período. Fue en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, CABA.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo en todo el país.

El Presidente llegó a la UCA cerca de las 9:20 de la mañana, junto a la Primera Dama Fabiola Yáñez. Ambos votaron en las mesas 69 y 66, respectivamente.

La cita estaba prevista a las 9:00 en la sede de la UCA, ubicada en avenida Alicia Moreau de Justo 1400 de la ciudad de Buenos Aires, al igual que lo hizo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Al salir, el Presidente se acercó a dialogar con los periodistas que estaban esperándolo. "Está todo transcurriendo con normalidad que es lo que más nos importa. Queremos que el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción", dijo el mandatario.

Fernández contó cómo será su agenda del día: un café con el candidato Leandro Santoro y luego pasar el día en familia en Olivos, aunque "seguramente vendrán algunos colaboradores, como Santiago Cafiero y Martín Guzmán".

Diálogo con Cristina

El mandatario añadió que "lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan (a votar) y se expresen para poder construir el país que queremos y a la noche escucharemos qué expresó. Que lo hagan con toda su fuerza y convicción".

Al ser consultado sobre su relación reciente con la vicepresidenta Cristina Fernández, dijo que "el diálogo no es nuestro problema, no somos nosotros los que no tenemos diálogo, pero no puedo hablar mucho porque estamos en veda. Esperamos que el día transcurra con tranquilidad. Hemos hablado con Cristina y estamos trabajando todos juntos".