Firma chilena Glam&Co abrirá diez nuevas peluquerías en Colombia este año

Cadena facturó US$ 1,57 millón en 2017 en sus tres puntos de venta en Bogotá.

Glam&Co, la cadena de peluquerías más importante de Chile, se expande en Colombia. La empresa desembarcó en 2016 con un local que incluye barbería, nails bar, peluquería y una vitrina con productos para el cabello. Este mismo formato lo llevó a abrir otros dos locales entre octubre y diciembre del año pasado. Ahora, Glam&Co se prepara para otras diez aperturas este año, con el objetivo de llegar a los 60 locales en 2023. Carolina Hernández, gerente de la compañía, habló con La República sobre cómo van a crecer en Colombia.

- ¿Cuál es el plan de expansión de la cadena en Colombia?

- El proyecto de aperturas para este año está en diez locales. Inicialmente, el orden era Bogotá y de ahí expandirnos, pero ya estamos gestionando en Medellín y Cali. Queremos llegar a Barranquilla pero lo que nos frena es la disponibilidad de locales en los centros comerciales. En este momento, en Chile hay 45 puntos de venta, y teniendo en cuenta esas proporciones, nuestra aspiración en Colombia es llegar a los 50 o 60 puntos de venta en cinco años.

- ¿Glam&Co sintió la caída del consumo en Colombia?

- Este tipo de servicios no se ven afectados en cuanto a ventas, pero sí en la frecuencia. Aunque no vienen tan seguido, cuando visitan la tienda se hacen más cosas. Eso se reflejó en las cifras. En nuestra tienda de Unicentro cerramos con un crecimiento superior a 30% y facturamos 4.500 millones de pesos colombianos (US$ 1,57 millón) anuales en toda la cadena, lo cual estuvo acorde con las expectativas.

- ¿Proyección para este año?

- Esperamos crecer un 45%, aunque sabemos que es un año de incertidumbre por las elecciones, se juega el Mundial de Fútbol y el colombiano está más medido en sus gastos.

- ¿Cómo es el perfil de su público?

- Nos dirigimos a un público con un poder adquisitivo medio-alto. No llegamos a tener los precios de una peluquería de barrio. Cerca de 80% del público es femenino. Suelen venir familias que se hacen todo a la vez. Por eso incluimos barbería, peluquería y nail bar en el mismo lugar.

- ¿Cuántos empleados tienen?

- En Colombia trabajan 100 personas para la compañía. Los estilistas tienen un vínculo comercial, no son contratados directamente porque sólo arriendan un módulo de trabajo para prestar sus servicios. Tenemos un equipo de 80 peluqueros.