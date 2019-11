Fondo de capital de riesgo adquiere el 10% del Manchester City, y club se valoriza en cifra récord

Ripe

Silver Like se ha visto atraído en su inversión por el boom que experimentan los derechos de retransmisión del fútbol.

El negocio del fútbol no deja de crecer, y esta tendencia tiene un impacto directo en las cantidades que están dispuestos a pagar los inversionistas por entrar en el accionariado de los principales clubes de fútbol.

El último traspaso accionarial efectuado en uno de los equipos punteros de la Premier League, el Manchester City, deja como resultado la valoración más elevada de la historia para una empresa de fútbol.

El propietario del Manchester City, el holding City Football Group (CFG), con sede en Abu Dhabi y dueño también de equipos de EEUU, Australia y China, ha vendido poco más de un 10% a la firma de capital riesgo Silver Lake.

City Football Group, controlado por Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, es la empresa propietaria, además del Manchester City, del estadounidense New York City, del australiano Melbourne City, del japonés Yokohama Marinos, del chino Sichuan Jiuniu y del Girona F.C. de la Liga española.

Para adquirir esta participación en CFG, la firma estadounidense ha pagado US$ 500 millones. Según el diario Financial Times, Silver Like se ha visto atraído en su inversión por el boom que experimentan los derechos de retransmisión del fútbol y el potencial de crecimiento en mercados como Asia, EEUU y Medio Oriente.

El importe de esta transacción eleva la valoración del 100% de City Football Group (CFG), el holding propietario del Manchester United (actualmente tercer clasificado en la Premier League y con el pase asegurado ya a octavos de final de la Liga de Campeones), a US$ 4.800 millones. Esta cifra supone un nuevo récord, al ser la más elevada de las alcanzadas por una empresa de fútbol.

Este mismo mes, el Manchester City anunció unos ingresos récord en la temporada 2018-19, al alcanzar los 535,2 millones de libras, unos 630 millones de euros.

Rivales cotizados

Su rival "vecino", el Manchester United, el club hegemónico en décadas anteriores en el Reino Unido y el más laureado del fútbol británico, cotiza en Wall Street con una capitalización de US$ 2.750 millones, prácticamente la mitad de la valoración resultante del traspaso efectuado en el holding CFG.

Esas cifras se quedan a años luz de la valoración de otro de los clubes históricos europeos, la Juventus de Turín, protagonista hoy por el anuncio de una ampliación de capital de 300 millones de euros. Con las caídas que registra hoy en la Bolsa de Milán, su capitalización se reduce por debajo de los 1.500 millones de euros.

El resto de clubes de fútbol europeos cotizados en Bolsa se queda muy por debajo de la barrera de los 1.000 millones de valoración.

Marcas más valiosas

Si se toma como referencia sólo el valor de marca de los principales clubes europeos de fútbol, el Manchester City ocuparía el quinto puesto en el ránking elaborado al final de la temporada 2018-2019 por la consultora Brand Finance, con una marca valorada en 1,255 millones de euros, un 14,4% más que en la temporada anterior.

Por delante en este ránking el club británico sólo tiene al Real Madrid (1.646 millones), el Manchester United (1.472 millones), el Barcelona (1.393 millones) y el Bayern de Munich (1.314 millones).