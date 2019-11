Ripe

Fundador de low cost Flybondi se despide de Argentina con duro mensaje para Macri y Cristina Fernández

“Fue un placer vivir en la Argentina. El país es lindísimo, pero no me quedó otra”, se despidió el empresario británico que fundó la aerolínea de descuentos en 2016 con un capital de US$ 75 millones y que fue parte de la denominada revolución de los aviones.