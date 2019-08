Gobierno de Argentina remarca que default se levanta hoy

Ripe

Según el Ministerio de Hacienda, desde hoy S&P llevará la nota argentina a CCC-, ya que en la medida en que los nuevos términos entraron en vigencia de inmediato, el incumplimiento también se ha solucionado.

S&P Global Ratings recortó la nota crediticia de Argentina para todos los plazos a "SD" (selective default) desde de los niveles de "B-" y "B" previos con los que calificaba las emisiones de largo y corto plazo, respectivamente. El golpe a la semántica del "reperfilamiento" se sintió ayer en el gobierno de Macri, que señalaba el carácter temporal del recorte de nota.

Desde hoy, S&P llevará la nota argentina a "CCC-" ya que "en la medida en que los nuevos términos entraron en vigencia de inmediato, el incumplimiento también se ha solucionado", dijo.

Desde Hacienda trataban de hacer hincapié sobre este último punto. "Default selectivo significa el incumplimiento parcial de alguna de las condiciones de emisión, en este caso el plazo, no el monto ni los intereses", comentaron. "Se considera que el emisor continuará honrando el resto de sus compromisos".

"Lo importante es que estará en vigencia por un día", señalaron. "La misma calificadora anuncia en su comunicado que mañana la elevará, cuando entre en vigencia el nuevo calendario de pagos".

No convence al mercado

Ayer, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de encarar una reperfilación de sus títulos de deuda y de estirar los plazos de vencimiento de los bonos de más corto plazo no convenció al mercado. En una rueda con mucha volatilidad, los bonos se desplomaron, el riesgo país se elevó hasta 2.276 puntos y las calificadoras de riesgo internacional comenzaron a levantar sus alertas. Finalmente, llegó el veredicto de Standard & Poors: la deuda argentina entró el default selectivo.

La agencia crediticia bajó la nota argentina desde B- a "default selectivo". Aunque desde las PASO el desplome de los títulos públicos dejaba entrever que esto era un escenario esperable para el mercado, la conformación sólo pondrá mayor presión a los bonos en el corto plazo, lo que puede aumentar la incertidumbre de todos los activos argentinos.

La calificadora de riesgo dijo que la extensión de los vencimientos de letras del Tesoro a corto plazo constituye un default bajo los criterios de la compañía. En su acción de calificación, S&P reduce la nota de crédito soberano en moneda local y extranjera a "SD", default selectivo.

Antes de la baja de pulgar de S&P, la volatilidad se había adueñado del mercado de deuda. Los bonos de corto plazo, que habían comenzado en positivo, "se dieron vuelta" para luego volver a rebotar y finalmente terminar en rojo. Con este panorama, el riesgo país, que mide la banca JPMorgan, saltó 229 puntos básicos hasta las 2.276 unidades.

"Siempre las calificadoras de riesgo llegan por detrás de los acontecimientos", armó el economista Diego Martínez Burzaco. "Hay que ver cuánto de esto ya está priceado en los bonos y cuánto esto impacta en salidas futuras de fondos. Ya Fitch se había adelantado la semana pasada y ahora S&P. Evidentemente hay muchos fondos y muchos inversores institucionales en el mundo que no pueden tener deuda con esta calificación entre sus tenencias y puede haber una presión adicional. Hoy lo vimos en los bonos cortos con nuevas bajas de casi 10%. Quizás alguna información se había filtrado porque había habido un rebote, y después volvieron a caer

muy fuerte."

En concreto, el tramo corto de la curva fue el más castigado, con bajas que fueron de entre US$ 1,5 y US$ 3. El bono a 100 años bajó 4,5%; mientras el Bonar 2024 y Bonar 2020, perdieron 8,5% y 8,6%, respectivamente.

"Los bonos en pesos siguen con su tendencia bajista retrocediendo hoy un 13% promedio el tramo corto y un 10% promedio el tramo largo. En relación a letras del tesoro, no hubo precios de referencia en el día de la fecha", completaron.

Para la rueda de este viernes, los analistas esperan aún una mayor volatilidad. "Lo de S&P es una mala noticia que entra entre otro conjunto de malas noticias que vamos a ver de ahora en más, en un escenario cada vez más duro para los activos argentinos", señaló Santiago Alfaro, socio de Delphos.

"En el corto plazo vamos a seguir viendo malas noticias. Esto va obligar a los fondos que estén comprados en Argentina a vender, y las paridades de los bonos quizás pueden bajar a US$ 30 de paridad, pero ahí podríamos encontrar un piso", adelantó.

Incluso, el nerviosismo puede extenderse aún más, los primeros días de la semana que viene. "No veo ningún catalizador que cambie la tendencia. Si los fondos comunes de inversión no operan el viernes, quizás no veamos grandes movimientos a nivel local, pero cuando se normalice la operatoria ahí vamos a tener una presión extra, por los rescates de los cuotapartistas", explicó José Bano, de Invertir On Line.