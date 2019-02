Incertidumbre política en España aleja posibilidad de aumento en calificación de Moody's

Ripe

La agencia destacó las tensiones con Cataluña como una de las razones para mantener la perspectiva estable, pese a reconocer el alto crecimiento económico.

La agencia de calificación Moody's dijo sentirse "cómoda" con la perspectiva "estable" asignada al rating 'Baa1' de España, lo que aleja la posibilidad de una mejora del rating en el corto plazo. La agencia de calificación de riesgos no contempla en su escenario base una aceleración del crecimiento económico o del saneamiento de las cuentas públicas, mientras no aprecia una resolución a la incertidumbre política, particularmente en el caso de las tensiones con Cataluña.

"Nuestra perspectiva para España es estable y estamos muy cómodos de momento con ella", manifestó la vicepresidenta de la agencia y responsable de análisis soberano para España, Kathrin Muehlbronner durante una conferencia en Madrid.

En su análisis de la economía española, la ejecutiva destacó como principales aspectos positivos el crecimiento "bastante sólido, más alto que Europa", con un carácter más equilibrado y sostenible, incluyendo una ganancia importante de competitividad, tal y como muestran las exportaciones y el superávit corriente, además de la solidez del sistema bancario.

Sin embargo, entre los aspectos negativos, la experta ha reconocido que "primero, la situación política es complicada", apuntando que por el momento no hay resolución para el problema con Cataluña. No obstante, Muehlbronner señaló como problema más relevante el "muy lento progreso en el saneamiento de las finanzas públicas", donde la mejoría reciente no es estructural, sino motivada por la coyuntura del ciclo económico.

En este sentido, la analista de Moody's confirmó que la agencia espera una desaceleración del crecimiento de la economía española este año, con un último pronóstico de expansión del 2,2%, mientras que para 2020 el crecimiento será inferior al 2%, aunque España seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro.

"Para ser más optimistas con el rating deberíamos ver un crecimiento aún más robusto, lo que supondría que la economía española cuenta con una resiliencia mayor, algo que no forma parte de nuestro escenario base", declaró. Asimismo, la experta indicó que una condición necesaria para ver presión al alza en el rating sería ver una mejora significativa en el déficit, algo que tampoco forma parte del escenario base manejado por la agencia, que consideró muy positivas las medidas que se introdujeron para corregir el déficit de las pensiones.

Por otro lado, Muehlbronner subrayó que el alza del salario mínimo "es claramente negativa" en términos de creación de empleo. "Vamos a mirar muy de cerca si el aumento del salario mínimo se traslada a un aumento generalizado de los salarios", añadió la analista, advirtiendo de que esto sería más negativo y dañaría la competitividad, aunque admitió que España ha tenido un salario mínimo relativamente bajo en comparación con otros países avanzados.