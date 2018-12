JetSMART empezará a operar la ruta Santiago-Arequipa desde abril

Ripe

Desde el 17 de abril empezará a funcionar esta nueva ruta.

La aerolínea de bajo costo JetSMART empezará a operar una nueva ruta aérea Arequipa - Santiago de Chile-Arequipa desde el 17 de abril de 2019, adelantó a Gestión.pe su gerente comercial, Víctor Mejía.

"Estamos comprometidos en dotar de mayores opciones de vuelos al mercado de Perú. Ante lo cual, hemos iniciado hoy la venta de los pasajes para ruta Arequipa-Santiago de Chile-Arequipa, dado que vemos a la 'Ciudad Blanca' como un destino sumamente atractivo para conectarla con el resto de ciudades con la región", apuntó.

Agregó que esta nueva ruta tendrá una frecuencia dos veces por semana, específicamente, los días miércoles y sábado, partiendo desde el 17 de abril del próximo año.

"La tarifa del pasaje aéreo de esta ruta es de US$ 20 por tramo a la que si se le añade las tasas de embarque saliendo desde Arequipa, queda en US$ 39 el boleto de una vía y en US$ 61 desde Santiago", explicó. La aerolínea de bajo costo prevé transportar en esta nueva ruta cerca de 8.000 peruanos en seis meses.

"Para que se tenga una idea, si nosotros estamos transportando alrededor de 158 pasajeros por vuelo, que son cerca de 300 pasajeros a la semana, es decir, por los menos en seis meses habremos movilizados a unas 8.000 personas aproximadamente", refirió.

Cabe precisar que la ruta de Arequipa, es la segunda ruta de la low costa chilena que ya opera en el territorio nacional desde 2017 con vuelos internacionales dos veces al día, en la ruta Santiago-Lima y Lima–Santiago, con 14 vuelos a la semana.

"Vamos a estar atentos al desarrollo de la ruta y del mercado, así como del nivel de receptividad del público para agregar -más adelante- una ruta más así como más frecuencias", puntualizó.

Nuevas rutas en evaluación

El gerente comercial de la aerolínea de bajo costo -ligada al fondo de inversión Indigo Partners- comentó que continúan evaluando "nuevas rutas" y tampoco descartó el desarrollo de vuelos locales para hacerle "batalla" a la también low cost Sky.

"Continuamos viendo opciones en el mercado peruano, dado que estamos recibiendo flota nueva. De hecho, en los últimos meses hemos recibido seis aeronaves Airbus nuevas, con la cual vamos a operar esta ruta hacia Arequipa. No tenemos una fecha concreta de cuándo se abrirá un nuevo destino dado que es un trabajo constante", precisó.