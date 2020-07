Latam Colombia ahora pide "definiciones de política pública" que ayuden a su recuperación tras desechar recursos financieros

Ripe

La firma aérea había solicitado la ayuda financiera al gobierno colombiano, sin embargo, consiguió US$2.200 millones de financiación y retiró la petición para un crédito.

Ya han pasado casi dos meses desde que Latam anunció que se acogía al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, con el objetivo de reorganizar su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento. En junio, la aerolínea tuvo una caída de 95% de los pasajeros, pero a pesar de esto, consiguió US$2.200 millones de financiación y ahora el futuro de la empresa parece más claro.

Santiago Álvarez, presidente de Latam Colombia, anunció al gobierno de dicho país que retiran su solicitud de ayuda económica realizada en abril, sin embargo, insiste que se deben aplicar políticas públicas para la pronta recuperación del sector aéreo.

¿Si ya no necesitan el préstamo del gobierno, qué le pedirían ahora?

Si bien todo parece indicar que Latam ya no requerirá créditos gubernamentales, la industria requiere definiciones de política publica que soporte la recuperación del sector a mediano y largo plazo en tres frentes. El primero es extender las medidas implementadas durante la crisis que reducen los costos de operación. El segundo es llevar acabo una revisión estructural de las cargas impositivas que pagan los pasajeros, un buen ejemplo es la reducción del IVA al 5% pero que actualmente aplica hasta diciembre de 2021; y tercero es revisar los modelos de concesión para hacerlos competitivos buscando generar más tráfico de pasajeros en el país.

¿Los protocolos de bioseguridad están listos?, ¿una vez entren a operar con qué porcentaje de capacidad sería?

Los protocolos ya están aprobados por el Ministerio de Salud y son rigurosos. Latam está preparada para dar cumplimiento una vez se reactive el mercado aéreo y pienso que nuestros pasajeros y empleados pueden sentirse tranquilos porque en Colombia tenemos una de las regulaciones de bioseguridad más estrictas del mundo convirtiéndose en la garantía para reactivar el sector y proteger la salud de los colombianos teniendo en cuenta que antes de un año no habrá vacuna.

Esperamos que la apertura se dé en septiembre y calculamos que el primer mes operaremos entre 8% y 12% de la capacidad.

Ya se dieron permiso para algunos vuelos pilotos, ¿cuál posible vuelo piloto realizará Latam?

Hasta ahora solo tenemos noticias de la ruta piloto aprobada entre Bucaramanga y Cúcuta. En Latam Colombia hemos decidido no participar porque pensamos que los niveles de demanda de esa ruta no son suficientes para lograr una operación sustentable. Estaremos atentos a otros anuncios para evaluar, no obstante pensamos que los pilotos son el primer paso para lograr la reapertura, pero no son el camino para reconstruir la red aérea del país.

