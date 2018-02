Líder catalán se da por vencido en mensajes, pero cambia de opinión

Ripe

Carles Puigdemont escribió que “nos han sacrificado”, pero luego dijo que seguirá luchando.

“Soy humano y hay momentos en los que también dudo”, manifestó ayer el fugitivo expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en un mensaje en Twitter. “También soy el presidente y no me amilanaré ni daré un paso atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos”.

El líder catalán hacía referencia a mensajes de texto que envió la noche del martes al exconseller y diputado de ERC, Toni Comín, revelados ayer por un programa de televisión. En ellos, el líder catalán se daba por “sacrificado” por Barcelona y daba el procés de independencia por “caducado”.

Su declaración en Twitter, en la que también criticaba la invasión de su privacidad y el traspaso de los límites éticos en el periodismo, era un reconocimiento implícito a la autenticidad de los mensajes enviados a Comín. Pero, a su vez, aseguraba que no iba a dar un paso atrás.

División independentista

Puigdemont aspiraba a ser investido presidente de la Generalitat en un pleno programado para el martes, pero el presidente del Parlamento de Catalunya, Roger Torrent (ERC), aplazó la sesión hasta que hubiera garantías. Esto provocó una crisis interna en el independentismo, con Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, acusando de traidores a ERC.

La onda expansiva llegó a Bruselas. Puigdemont canceló una comparecencia que tenía apalabrada para ayer, en un acto de la N-VA (el partido nacionalista flamenco). Su lugar lo ocupó Comin, y allí fue cuando éste empezó a recibir los mensajes. Las cámaras de Telecinco lo grabaron y dejaron poco lugar a la intepretación: “El plan de Moncloa triunfa”, “Solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no, el ridículo es histórico”, “Esto ha caducado y me tocará dedicar mi vida en defensa propia”, “Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí” eran parte de los textos.

Desde el entorno de Puigdemont aseguran a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que los mensajes fueron un momento de debilidad del presidente cesado, pero este quedó superado por el mensaje en vídeo que emitió la noche del martes. En él, el diputado de Junts per Catalunya se declaraba el único candidato posible para liderar la Generalitat y aunque aseguraba que respetaba la decisión de Torrent, advirtió de que “la democracia no se aplaza ni se suspende”.

Errare humanum est

“Es una persona y tiene sus momentos, como todos”, aseguraron las fuentes a ANC. “Ser valiente no es no tener malos momentos, sino superarlos”, continuó el entorno de Puigdemont, que subrayó que “la posición política” del ex president es la del video del martes.

Pero el mensaje grabado del líder catalán se emitió a las 20.36 horas y los mensajes que envió a Comín en los que se daba por sacrificado son de las 20.41 horas. Es decir, si la versión del entorno de Puigdemont es correcta, el presidente catalán grabó el video en el que se proclamaba el único presidenciable posible de Cataluña, luego se derrumbó y luego, como demuestra su último tuit de ayer, volvió a cambiar de opinión.