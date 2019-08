Macri pone todo el bife a la parrilla: Relanza la campaña y anuncia medidas para poner plata en el bolsillo de la gente

Ripe

El gobierno busca ocupar el centro de la escena y retomar la iniciativa. Luego de un discurso en donde se culpó al votante, busca reconciliarse con modificaciones en ganancias e incentivos al consumo.

El gobierno argentino busca recuperar la centralidad del escenario político para tratar de recortar la diferencia de quince puntos que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, le sacó a la fórmula de Mauricio Macri.

La intención es la de volver a "enamorar" a los sectores medios y bajos que le dieron la espalda al oficialismo el domingo pasado y para ello anunciarán hoy un paquete de medidas con la que se intenta poner "plata en la calle".

Poniendo fin a la línea discursiva en la que el oficialismo señalaba que en esta elección se legitimaban otras cosas y no el rumbo económico, ayer a la tarde se reunieron en Presidencia el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, y después se fueron sumando el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli y del banco central, Guido Sandleris.

Aunque en Balcarce 50 no quieren adelantarlas para no perder el impacto del anuncio, según lo que pudo reconstruir El Cronista el paquete que se anunciará el miércoles incluye reducción de impuestos, salvataje a PYME y aliento al consumo. Cuidar el empleo y poner plata en la calle.

Ayuda a las PYME

En medio de internas y con mensajes cruzados entre los diferentes ministerios que terminan en frases del estilo "cualquier medida que propongan tiene que incluir la forma de financiarla", buena parte de los anuncios se concentrará en el intento de cumplir con una promesa de la campaña de 2015: Ganancias.

"La intención es modicar el piso y las escalas. Esto podría tener impacto inmediato porque empezaría a correr en la cuota que se le retiene en agosto, dejando más plata en el bolsillo de los que pagan el impuesto", señaló una fuente de gobierno.

En el paquete de anuncios también hay una medida para las PYME que incluirá una moratoria, algo que se venía reclamando desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Los empresarios no están pidiendo créditos, están señalando que no pueden afrontar las deudas que arrastran sin tener que cerrar o despedir", señalaron fuentes del sector PYME.

Impulso al consumo

En lo que se refiere al consumo, la intención del equipo de Sica es ampliar el alcance de los planes Ahora 12. El problema que enfrenta es que con la volatilidad cambiaria no hay precios y la cadena de pago en varios de los sectores productivos está cortada.

Aunque hasta ayer a última hora no estaba resulto, también se especula con el adelantamiento de medidas que ya estaba programada. Mientras se espera el llamado al Consejo del Salario para los próximos días, algo que ya debería haber sucedido -se especula que parte de los anuncios incluirá adelantos de aumentos para planes sociales como la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones (que es por ley) y devolución de IVA para la canasta básica de la tercera edad.

Respecto de la Asignación Universal por Hijo, fuentes de la AnSeS señalaron que "está en estudio y en algún momento habrá que compensar porque la movilidad anticipada fue 46%".