May fija votación del Parlamento sobre el Brexit para el 15 de enero

Hoy más de doscientos diputados rechazaron una salida de la Unión Europea sin acuerdo y esperan que ello sea considerado por la primera ministra del Reino Unido.

La primera ministra británica, Theresa May, convocará la retrasada votación sobre su acuerdo del Brexit para el próximo martes 15 de enero, según informa hoy la BBC, que cita fuentes gubernamentales.

May aplazó el pasado 10 de diciembre la votación del acuerdo en el Parlamento británico para no sufrir una contundente derrota. Hoy mismo, más de doscientos diputados británicos han firmado una carta en la que piden a May que descarte un Brexit sin acuerdo.

La parlamentaria conservadora Caroline Spelman, que reunió las firmas junto con su colega laborista Jack Dromey, reveló además a BBC Radio 4 que May les ha invitado a una reunión mañana para abordar sus inquietudes.

"Salir de la Unión Europea sin un acuerdo causará la pérdida de empleos y frenará el resurgimiento del sector manufacturero que hemos visto en regiones como la mía, en West Midlands (centro inglés)", declaró, según informa Efe.

La antigua ministra propone que la Cámara de los Comunes pueda votar una moción en la que se rechace la opción de salir de la UE sin un tratado negociado con Bruselas.

Spelman aseguró que May "entiende" su preocupación y se mostró confiada en que será fructífera la reunión de mañana, que precede a la reanudación el miércoles del debate parlamentario sobre el pacto propuesto por el gobierno.

Se prevé que los diputados voten sobre ese documento el 15 de enero, entre indicaciones de que podría ser rechazado.

Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson, que dimitió el pasado julio por desacuerdos con May, sostuvo hoy que una ruptura radical es la opción que "más se acerca" a lo que la gente quería cuando votó por salir de la UE en el referéndum de 2016.

En su columna semanal en el diario conservador 'The Daily Telegraph', mantiene que, de todas las alternativas planteadas, la de la salida sin acuerdo, al amparo de la Organización Mundial del Comercio, "está ganando popularidad", y consideró "apocalípticas" las advertencias en contra por parte del sector empresarial.

Territorio inexplorado

En declaraciones ayer a la BBC, la primera ministra alertó de que el Reino Unido se adentrará en un "territorio inexplorado" si el Parlamento rechaza la semana próxima el tratado consensuado con Bruselas y opinó que la propia salida del bloque estaría "amenazada".

Además de reunirse con los signatarios de la carta contra un Brexit duro, la líder conservadora recibirá entre hoy y el miércoles a los diputados del Partido Conservador en su residencia oficial del número 10 de Downing Street, como parte de su campaña para recabar apoyos al pacto.