MercadoLibre levantó US$ 1.000 millones en su oferta pública de acciones

Era el monto que la empresa buscaba. Sus acciones subían 4%, a un récord de US$ 502, por sobre los US$ 483 al que cerraron ayer.

MercadoLibre anunció que recaudó los US$ 1.000 millones que buscaba por su oferta pública de acciones, suscripción por la que recibió pedidos de hasta seis veces más. La colocación hizo que los títulos de la empresa se disparan cerca de 4%, por encima de los US$ 502, record para ese papel, desde los US$ 483,48 a los que cerraron ayer.

El fundador de la plataforma, Marcos Galperin, celebró el deal a través de Twitter: "Un orgullo para MercadoLibre y MercadoPago, un hito para la región y el sector. A seguir democratizando el comercio y el dinero".

Con el tuit, el entrepreneur se refirió, también, a los US$ 750 millones que PayPal invirtió para comprar acciones simples de la compañía, anunciada ayer. A su vez, una sociedad afiliada a Dragoneer Investment Group, fondo estadounidense con base en San Francisco, California, adquirió accione perpetuas preferenciales y convertibles por US$ 100 millones.

De esta manera, apuntó Galperin, MercadoLibre (MELI, por su sigla bursátil) cerrará la semana con una inyección total de US$ 2000 millones.

"Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento", había expresado.

La cotización de hoy disparó la capitalización bursátil de la compañía por encima de los US$ 22.700 millones, el doble que la registrada en 2017. En junio de ese año, se convirtió en la primera empresa argentina en ingresar al Nasdaq 100, índice compuesto por las principales firmas tecnológicas.