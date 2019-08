Otro efecto de la guerra comercial: México le arrebata a China el liderazgo en el mercado de EEUU

Ripe

Las exportaciones desde el país azteca a su vecino del norte mantuvieron una tendencia positiva durante el primer semestre del año.

México se colocó como el primer socio comercial de Estados Unidos en el primer semestre del 2019, beneficiado por la guerra comercial entre la primera economía del mundo y China.

Durante la primera mitad del año, el comercio de mercancías (importaciones más exportaciones) entre México y su vecino del norte sumó US$ 308.886 millones, superando a Canadá (US$ 306.697 millones) y China (US$ 271.044 millones), según datos del Buró del Censo.

México se ha beneficiado de la guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo, al tiempo que mantiene una tendencia positiva en sus ventas al mercado estadounidense, mientras que la de Canadá a ese mismo destino resultó negativa en el primer semestre del año en curso.

En la última década, del 2008 a 2018, EEUU tuvo un mayor dinamismo (66,3%, en forma acumulada) en el comercio de mercancías con México que el que registró con China (61,4%) o Canadá (3,4%).

EEUU se encuentra en el proceso de ratificación de un nuevo tratado comercial con México y Canadá, a la vez que ha escalado su guerra comercial con China. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte renegociado, el cual se firmó el 30 de noviembre del 2018 y se renombró como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca, su sigla en inglés), requeriría la implementación de la legislación para entrar en vigor en Estados Unidos.

El Usmca aborda nuevos asuntos, como el comercio digital y las empresas estatales, aumenta los requisitos de contenido de América del Norte para vehículos, amplía el acceso al mercado en la agricultura y reduce las obligaciones de EEUU en áreas como la inversión y las compras gubernamentales. Algunos miembros del Congreso estadounidense buscan cambios en las disposiciones laborales, ambientales, de cumplimiento y de propiedad intelectual en la industria farmacéutica, mientras que otros están a favor de implementar el Usmca en su forma actual.

Gracias guerra comercial

Por ahora, el conflicto comercial entre las dos grandes potencias económicas ha generado oportunidades coyunturales para México, quien superó a China en exportaciones de productos a Estados Unidos en marzo, un hecho que no ocurría desde julio del 2003.

El pasado jueves, el presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles adicionales de 10% sobre importaciones de productos chinos valorados en US$ 300 mil millones a partir del 1 de septiembre.

Mientras tanto, continuarán las negociaciones entre ambas potencias para cesar la guerra comercial.

En 2018, Estados Unidos importó productos de China por un valor de US$ 562.852 millones, por lo que de cumplirse la amenaza de los US$ 300 mil millones, se gravaría a 95% del total de importaciones estadounidenses procedentes de ese país asiático.

Desde el 1 de junio pasado entraron en vigor los nuevos aranceles chinos sobre 5.410 productos estadounidenses, por un monto de US$ 60 mil millones. Los impuestos aduaneros se aplican con tasas de 10%, 20% y 25 por ciento. Ya China cobraba aranceles a productos de EEUU por unos US$ 110 mil millones, que entraron en vigor en tres etapas.

México sobresale

En cuanto a las importaciones estadounidenses de productos durante la primera mitad del 2019, las de México escalaron 6,3% a tasa interanual, para ascender a US$ 179.612 millones. En contraste, las originarias de China fueron por US$ 219.044 millones, una caída de 12,4%, y las provenientes de Canadá retrocedieron 1,1%, a US$ 158.143 millones.

En sentido contrario, las exportaciones estadounidenses presentaron caídas con sus tres principales socios comerciales: las dirigidas a Canadá bajaron 2,8% (US$ 148,554 millones), las enviadas a México descendieron 1,7% (US$ 129.274 millones) y las embarcadas a China se desplomaron 18,9% (US$ 64.107 millones).

