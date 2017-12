PPK tras indulto a Alberto Fujimori: "No nos dejemos llevar por el odio"

Ripe

El presidente peruano explicó su decisión en una cadena nacional. Aseguró que ha sido "testigo del deterioro" de la salud del exdictador.

Como la decisión más difícil de su vida calificó el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el indulto que otorgó al exdictador Alberto Fujimori, en un mensaje a la nación emitido anoche.

"Como primer mandatario he seguido de cerca el deterioro del expresidente", manifestó, tras indicar que le tocó asumir su mandato en un momento difícil para el país.

PPK recordó que durante la campaña electoral había afirmado que no indultaría a Fujimori, quien cumple pena por delitos de lesa humanidad, y que por ello se propuso el arresto domiciliario, medida que no prosperó. "No puedo ser el presidente de los que votaron por mí", añadió.

En el mensaje, pidió a los jóvenes que no se dejen llevar por las emociones negativas heredadas del pasado, "les hablo a la mente y al corazón", dijo. "No nos dejemos llevar por el odio y trabajemos todos juntos por el futuro. Reitero que la decisión se asienta en factores humanitarios, y que debe ser para el futuro de sus hijos", sostuvo.

Finalmente dijo que deja esta decisión de conciencia al tribunal de la historia.